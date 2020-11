L’Estrie passe au rouge jeudi

L’Estrie avait été épargnée au cours des dernières semaines. Alors que toutes les régions avoisinantes étaient désormais rouges, l’Estrie était demeurée dans la zone orange depuis la fin septembre.

En passant en zone rouge, les Estriens devront mettre fin aux rassemblements intérieurs. Les personnes vivant seules auront toutefois le droit de recevoir une seule personne, préférablement toujours la même, à leur domicile.

Le passage au seuil d’alerte maximale forcera aussi la fermeture des salles à manger des restaurants. Les restaurateurs pourront maintenir leur service de mets pour emporter, de livraison et de commandes à l’auto.

Les salles d'entraînement devront fermer leurs portes et les sports organisés devront aussi cesser leurs activités.

Pour ce qui est des écoles, toutes les activités parascolaires ainsi que les sorties seront suspendues, autant pour les écoles primaires que secondaires.

Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire ne se rendront en classe qu’un jour sur deux. La balance des activités pédagogiques se fera à la maison, de façon virtuelle.

À noter que les mesures concernant le milieu scolaire et sportif n'entreront en vigueur que le vendredi 13 novembre.

Des propriétaires déçus, mais peu surpris

Ce changement de couleur a de quoi décevoir les propriétaires de gyms et de restaurants qui avaient mis en place de nombreuses mesures pour répondre aux exigences de la santé publique.

C’est décevant. On pensait qu’on allait être épargné, ça allait bien dans les dernières semaines , se désole le copropriétaire du ProGym de Sherbrooke, Raphaël Jolicoeur. On prend ça difficilement, on a mis beaucoup d’efforts pour pas que ça ferme.

Le propriétaire soutient que ses clients sont prudents et qu’aucune éclosion n’a eu lieu dans les gyms. Il ne peut qu’anticiper les impacts financiers majeurs que cette deuxième fermeture aura sur sa salle d'entraînement.

Même son de cloche au resto-bar chez Stanley. Toutefois, pour le propriétaire Luc Laplante, cette annonce n’est pas étonnante : Je m’y attendais. On avait beaucoup de clients de l’extérieur qui descendaient.

On va se revirer de bord et on va trouver une solution. On va vivre avec, on n’a pas le choix. Luc Laplante, propriétaire resto-bar Chez Stanley

Puisqu’il prévoyait le passage en zone rouge, le restaurateur a préparé le coup. Ses services de mets à emporter et de livraison sont prêts à répondre à la demande. Le restaurateur espère que les commandes seront assez nombreuses pour éviter la mise à pied de membres de son personnel.

Malgré tout, Luc Laplante tente d’être optimiste. Il profitera de cette fermeture de la salle à manger pour procéder à des rénovations.