Deux avocats d'Halifax pour représenter la mère d'un détenu mort en cellule

Jason Cooke et Ashley Hamp-Gonsalves représenteront Jeannette Rogers dans le dépôt de plaintes contre des policiers relativement à la mort de son fils Corey Rogers en 2016.

Me Cooke et Me Hamp-Gonsalves ont indiqué qu'ils s'occuperaient du cas de Mme Rogers à titre pro bono après avoir été choisis jeudi.

Lors d'une audience de la Commission d'examen de la police de la Nouvelle-Écosse lundi, les avocats ont demandé un ajournement des procédures pour leur donner le temps de se préparer, et celles-ci devraient reprendre la semaine du 21 juin 2021.

La semaine dernière, Mme Rogers avait demandé à la commission plus de temps pour trouver un avocat pour l'aider dans sa plainte concernant les mesures disciplinaires prises contre les agents Ryan Morris, Donna Lee Paris et Justin Murphy, qui ont amené son fils en état d'ébriété dans les cellules.

Après son arrestation, le fils de Mme Rogers est mort de suffocation tandis qu'il était couché dans une cellule avec une cagoule couvrant sa tête et qu'il semblait vomir, selon le médecin légiste.