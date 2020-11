Des familles s'adaptent aux contraintes de la COVID-19

C’est le cas de la famille Brisebois, qui vit à Cochrane, à 30 minutes à l’ouest de Calgary.

Nouvelles habitudes

Les quatre enfants de la famille vont à l’école en autobus et doivent donc porter un masque dès qu'ils sortent de la maison.

La première semaine d’école a été un peu stressante avec les masques et les mesures. Quand ils sont revenus la première journée, ils ont dit que c’était l’enfer. Ils me disaient : ''Ce n’est pas le fun à l'école, on ne veut pas faire ça comme ça.'' Mais, maintenant, ils arrivent de l’école et ils oublient qu’ils portent leur masque, raconte leur père, Nicolas Brisebois. Donc, ils s’habituent.

En plus du masque obligatoire, tout ce qui vient de l'extérieur, comme l'épicerie ou les colis, doit être désinfecté.

Chaque masque est lavé à la main avec de l'eau chaude et du savon. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Les enfants, Émile, Gabriel, Ézékiel et Alexis, ne voient pas trop d’inconvénients à leur nouvelle routine. Ils ont une tâche de plus lorsqu’ils reviennent de l’école : celle de laver leur masque à la main pour qu’il soit propre pour le lendemain.

Tous les matins, Émile, 14 ans, Alexis et Gabriel, 12 ans, et Ézékiel mangent un copieux déjeuner avant d'aller à l'école. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Que faire en cas de maladie?

Nicolas Brisebois étudie à la maison pour devenir pilote de ligne. Si un des enfants a un rhume ou des allergies, il reste à la maison avec son père, le temps que les symptômes disparaissent, ce qui est gérable , selon leur mère, Marianne Melanson, qui est physiothérapeute dans des garderies.

Alexis Brisebois (7 ans) doit mettre sa tenue de hockey à la maison, car il ne peut pas utiliser le vestiaire de l'aréna pour s'habiller. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

D’ailleurs, un des enfants, Ézékiel, a manqué une journée d’école en raison de son asthme. Il tousse parfois. Alors je me demande si c'est son asthme. Il faut toujours se poser la question , ajoute la mère.

Marianne Melanson pense avec inquiétude au jour où les symptômes ressembleront à ceux de la COVID-19. Cette situation pourrait l’obliger à rester à la maison, quand son mari doit aller suivre ses cours de pilotage.

Nicolas Brisebois étudie à la maison, mais il doit parfois s'absenter pour aller voler avec son instructeur. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Si un enfant est malade et a des symptômes de la COVID-19, il faut qu’il se fasse tester et, là, ça peut prendre un certain nombre de jours. Donc, il y a beaucoup d’ajustements à faire, comme manquer mon travail , poursuit la mère de famille.

Les habitudes perdues

La famille Brisebois regrette cependant les habitudes qu'elle a dû abandonner. On ne peut plus aller à l’épicerie tous ensemble et on commande plus de choses en ligne , dit un des fils, Gabriel.

Notre vie familiale est sensiblement la même, mais au niveau social on voit un peu moins de monde , ajoute sa mère.

Faute de pouvoir voyager, la famille Brisebois utilise régulièrement les applications de discussion vidéo pour rester en contact avec la famille au Québec. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

La famille regrette aussi les voyages qu'elle a dû reporter. Cet été, on devait aller à Walt Disney, mais ça a été annulé, car c’était fermé à cause de la COVID-19 , explique l'aîné, Émile.