Des travailleurs québécois exemptés de quatorzaine à Richibucto

Les travailleurs en question sont arrivés dans la province dimanche soir. Lundi matin, ils étaient à l'usine Laurentide Atlantique pour plancher sur un projet prévu depuis longtemps, qui permettra à l'entreprise de recycler la peinture usée.

On a choisi cette semaine parce qu’il y a un congé férié le 11 novembre et on souhaitait avoir le moins d’interactions possible avec les employés existants , explique André Buisson, PDG de Société Laurentide.

À lire aussi : 11 cas de COVID-19 à Fredericton : réactions partagées dans la communauté

Craintes des résidents

Des résidents craignent toutefois de voir la COVID-19 se répandre, alors que la municipalité n'a enregistré aucun cas jusqu'à présent.

Onil Robichaud est l'un d'eux. Comme il habite en compagnie d'un travailleur de cette usine, il prévoit lui-même se placer en auto-isolement par mesure de précaution.

C'est stressant parce que je ne sais pas si c'est 100 %, je n'ai pas de documentation, je n'avais même pas d'information. , dit-il.

Des risques faibles , selon l'entreprise

Le PDG dit comprendre l’inquiétude de la communauté, mais il assure que le risque que les travailleurs soient atteints de la COVID-19 est faible. Shawinigan est en Mauricie, une région en zone orange. La ville d'environ 40 000 habitants comptait près de 100 cas actifs la semaine dernière.

La région d’où les employés quittent, c’est une région qui a été quand même faiblement affectée jusqu’à maintenant [...] Les gens n’ont pas été en contact et n’ont pas de symptômes, rien ne nous laisse croire que ce sont des gens qui pourraient être porteurs du virus.

Il tient aussi à rassurer la population quant à la fiabilité des protocoles de sécurité mis en place. Les travailleurs québécois ne peuvent pas circuler dans la communauté et sont même transportés directement de leur résidence jusqu'à l'usine.

Les employés vont se limiter à se déplacer entre le travail et l’espace qu’on a réservé pour eux pour qu’ils soient logés. Et sur le milieu de travail, il y a une série de mesures pour mieux assurer la protection de tout le monde. Il y a un espace cafétéria qui a été attitré. Il n’y a pas de contact avec le personnel régulier. Il y a des zones élargies pour ne pas qu’il y ait de contacts pendant qu’ils vont devoir effectuer ces tâches-là.

Un projet critique pour l'avenir de l'entreprise

André Buisson explique que ce projet était critique pour le maintien de la sécurité financière de l’entreprise et qu’il avait déjà été retardé à cause de la pandémie. Mais pour Onil Robichaud, cet argument est insuffisant.

Le profit de la compagnie Laurentide, ça ne me badre pas. Ce qui me dérange, moi, c'est qu'on mette à risque la famille puis les personnes qu'on aime alentour, et c'est ça l'important.

Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick affirme avoir reçu 228 plans d'isolement en octobre.

Le maire de Richibucto, Roger Doiron, a seulement été informé de la situation la semaine dernière.

Je sais que les gens de la région peuvent être inquiets par rapport à voir des gens du Québec débarquer à Richibucto, mais si ces gens-là ont suivi les protocoles, ou suivent les protocoles ou suivront les protocoles, alors moi je pense qu'il faut quand même pas paniquer.

Richibucto, épargnée par la COVID-19, espère conserver son bilan impeccable.

D'après les informations de Jean-Philippe Hughes