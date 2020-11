Protection de la jeunesse : une aînée poursuit sa grève de la faim en Ontario

Plus de 30 jours ont passé depuis qu’une aînée de la Première Nation Eagle Lake, dans le nord de l’Ontario, a décidé de ne plus manger pour protester contre le système de protection de la jeunesse autochtone, qu’elle juge « oppressant ».

Je mangerai quand nos dirigeants modifieront les lois et les politiques [afin de remédier] au racisme systémique qui règne au sein des services de protection de la jeunesse , répète-t-elle depuis le tout premier jour de sa grève, le 9 octobre.

Nos familles en ont souffert et continuent d’en souffrir , martèle cette aînée.

Tout a commencé lorsque la dame en question s’est vu refuser le droit de voir ses arrière-petits-enfants à l'occasion de l'Action de grâce, début octobre. Cela fait pourtant près de 10 ans qu’elle peut voir ceux-ci sans souci, a-t-elle assuré à CBC News.

Les enfants ont été pris en charge par le système de protection de la jeunesse parce que leur mère est aux prises avec des problèmes de toxicomanie, explique leur arrière-grand-mère.

Espaces autochtones n’emploie pas le nom de la femme pour éviter de contrevenir aux règlements provinciaux qui interdisent l’identification publique des enfants pris en charge par le système de protection de la jeunesse. Elle a indiqué que l’agence Anishinaabe Abinoojii Family Services (AAFS), qui est gérée par les Premières Nations dans le cadre du Traité n°3, est responsable de quatre de ses arrière-petits-enfants.

Elle affirme qu’on ne lui a pas expliqué pourquoi ce droit de visite lui avait été soudainement refusé.

Un directeur de l'Anishinaabe Abinoojii Family Services a assuré en octobre à CBC News être en contact avec la dame, mais ne pas être en mesure de pouvoir donner plus de détails en raison des mesures de confidentialité. L'AAFS n'a pas fait suite aux demandes de suivi d'Espaces autochtones.

Des familles brisées plutôt que réunies

Cette aînée poursuit sa grève de la faim, qui en était mercredi à son 33e jour. Nos visites n’ont pas été rétablies , a-t-elle indiqué à Espaces autochtones.

Cet incident, confie-t-elle, lui a démontré que les services de protection de la jeunesse pèsent plus lourds dans la balance que trois générations de ma famille , que la police , que le système juridique, les avocats, les juges, le conseil et le chef de Migisi Sahgaigan [la Première Nation Eagle Lake] .

Elle estime que ses droits ainsi que ceux de ses arrière-petits-enfants ont été bafoués .

Dans sa forme actuelle, la direction de la protection de l’enfance brise les familles au lieu de les rassembler , ajoute-t-elle.

Puisqu’elle souffre de diabète de type 2, cette aînée d’Eagle Lake est suivie par des infirmières de sa communauté tout au long de sa grève de la faim. Elle souhaite désormais que sa grève permette aux services de la protection de la jeunesse de s’intéresser davantage aux pratiques traditionnelles anishinaabe et de les intégrer.

Dans une lettre qu’elle a fait parvenir aux chefs des Premières Nations qui se trouvent sur le territoire couvert par le Traité n° 3, elle demande une application immédiate des lois Anishinaabe Abinoojii Inakonigwin .

Si ma grève de la faim peut au moins faire évoluer les choses dans ce sens, alors ça vaut la peine que je la fasse , a-t-elle écrit.

Depuis, le chef de la Première Nation Eagle Lake, Arnold Gardner, a dit soutenir la cause de cette aînée.

Un rassemblement en solidarité avec la démarche de cette femme a été organisé mardi et mercredi en face du Human Rights Monument, à Ottawa. Les organisateurs plaident aussi pour la mise en place de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis (C-92).

Cette loi reconnaît les droits et les compétences inhérentes des Autochtones en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle doit notamment permettre d'éviter que des enfants soient retirés de leur famille et de leur communauté lorsqu'ils sont pris en charge par le système de protection de la jeunesse.