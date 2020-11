Un vétéran canadien de 97 ans inspire un nouveau jeu vidéo à prendre son envol

Cet ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale a contribué à inspirer un nouveau jeu vidéo basé sur la guerre aérienne et les bombardiers Lancaster, des engins qu'il pilotait autrefois. Le vétéran est toutefois loin d’être un amateur de jeux vidéo.

Les ordinateurs, c'est fait pour travailler. Bob Middleton

La semaine dernière, Bob Middleton a été invité au Musée canadien d’avions de guerre du patrimoine pour un vol à bord de son Lancaster, l'un des deux seuls bombardiers encore en activité.

Au front

En avril 1942, alors qu’il avait 18 ans, Bob Middleton a obtenu son diplôme du Danforth Collegiate de Toronto et s'est engagé dans l'Aviation royale du Canada (ARC). Il est devenu navigateur après avoir suivi une formation au Canada et en Grande-Bretagne, puis il a finalement été envoyé à Croft, au Royaume-Uni.

Bob Middleton, vétéran de la Seconde Guerre mondiale (quatrième dans la rangée du haut), en compagnie d'autres aviateurs de Toronto Photo : Courtoisie Dan Middleton

Bob Middleton a accompli 33 missions pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces expéditions, extrêmement dangereuses, nécessitaient de piloter de grands bombardiers au-dessus de l'Europe pour attaquer des cibles ennemies fortement gardées.

Ce sont ces vols, à la fois pénibles et historiques, que pourront expérimenter les joueurs et joueuses dans Valiant Effort, le jeu vidéo créé d’abord comme projet indépendant par le développeur Andrew Spearin, établi à Hamilton, puis repris par MicroProse Canada.

Un souci d’authenticité

Andrew Spearin, qui a lui-même servi dans l'armée, a organisé un vol au Musée canadien d’avions de guerre du patrimoine, dans le Lancaster en question, en vue de rassembler des images, des vidéos et des inspirations pour le jeu.

Nous voulons certainement reproduire ce que c'était d’évoluer dans ces espaces restreints, dans l'obscurité, les lumières clignotantes, et en même temps, ce que c'était de coopérer avec les membres de son équipage. Andrew Spearin

Le développeur Andrew Spearin travaille sur un jeu vidéo basé sur les opérations de l'Aviation royale du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Photo : Greg Bruce/CBC

Spearin a appris l'existence de Middleton grâce au musée et a décidé d'inviter l'ancien pilote à l'accompagner. Les éléments du jeu sont basés sur la propre expérience de Middleton.

Bob Middleton est l'un des rares vétérans encore en vie à pouvoir nous donner des conseils avisés sur ce que c'était réellement , souligne-t-il.

Pouvoir regarder Bob dans les yeux et entendre sa voix, et avoir une idée de ce que c'était vraiment, c'est la plus grande valeur [au jeu] que je puisse trouver. Andrew Spearin

Le jeu « Valiant Effort » intégrera la simulation en réalité virtuelle des vols de bombardiers Lancaster. Photo : Courtoisie MicroProse Canada

Le réalisme est important pour Andrew Spearin, et pas seulement pour la qualité du jeu. Bien qu'il ne cherche pas à glorifier ce que Bob Middleton et d'autres vétérans ont vécu, le développeur veut que les joueurs et joueuses ressentent la réalité de la guerre.

Si nous devons représenter de vraies personnes, de vrais avions, de vrais événements, nous avons la responsabilité de faire en sorte que l'authenticité soit là. Andrew Spearin

La technologie au service de la mémoire

Étant donné que les jeux vidéo sont de plus en plus évolués, il y a de l’espoir que Valiant Effort aide les jeunes générations à comprendre le sacrifice des vétérans.

Le bombardier Lancaster dans « Valiant Effort », un jeu vidéo de guerre encore en développement Photo : Courtoisie MicroProse Canada

Le jeu intégrera la simulation de vol en réalité virtuelle. Après avoir suivi le programme de formation que Bob Middleton et d'autres anciens combattants de l'ARC ont suivi pendant la Seconde Guerre mondiale, les joueurs et joueuses pourront réaliser des missions.

Plus il y aura d'enfants qui verront ce jeu, mieux ce sera pour nous tous , affirme Leon Evans, pilote en chef du Musée canadien d’avions de guerre du patrimoine.

Nous ne pouvons pas oublier ces vétérans. Leon Evans

Bob Middleton s'est engagé dans l'Aviation royale du Canada en 1942. Il a pris part à 33 opérations pendant la Seconde Guerre mondiale. Photo : Courtoisie Dan Middleton

Si jouer à des jeux de simulation de guerre sur un écran peut sembler étrange pour Bob Middleton, ce dernier en comprend aussi la valeur.

Comme les anciens combattants se font de plus en plus rares, les jeunes générations devront se rapprocher du passé par d'autres moyens. Et même s'il s'agit de jeux vidéo, Bob Middleton souhaite qu’elles en tirent des enseignements.