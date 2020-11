L'excitation et le défi du projet de bulle pour les Olympiques de Gatineau

Gatineau se joindra à l’Armada de Blainville-Boisbriand, aux Saguenéens de Chicoutimi, aux Voltigeurs de Drummondville, aux Cataractes de Shawinigan et aux Remparts de Québec pour cette série de rencontres du 17 au 27 novembre.

Tout le monde est content. On peut enfin jouer au hockey. On est tous excités et ça va être une expérience unique. On va vivre ce que les joueurs de la LNH ont vécu pour la finale de la Coupe Stanley. Ça va être exceptionnel de vivre ça , se réjouit le capitaine Manix Landry.

L'attaquant des Olympiques de Gatineau, Manix Landry Photo : Gracieuseté surlevif.net / Olympiques de Gatineau

Son coéquipier Olivier Boutin est du même avis. L’ambiance était bonne lorsque les joueurs ont appris la nouvelle selon le défenseur.

Notre entraîneur a organisé un appel Zoom pour nous informer. Tous les gars étaient souriants et excités. On a hâte d’y aller! Olivier Boutin, défenseur des Olympiques de Gatineau

Les Olympiques ont joué leur dernière rencontre le 10 octobre dernier contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Lorsque les activités de la bulle commenceront dans la capitale québécoise, les joueurs auront passé cinq semaines sans disputer de match.

Louis Robitaille est directeur des opérations hockey et entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Les jeunes ont fait beaucoup de sacrifices dans les différentes villes de la LHJMQ. Ils ont mis un plan en place avec des règles très strictes. L’effort de mettre cette bulle en place sera bénéfique pour nos jeunes. Ils veulent jouer au hockey. Ce sera bon de se mesurer aux autres équipes, pour eux, et pour leur santé mentale , soutient Louis Robitaille, le directeur général et entraîneur-chef du club.

Les places seront limitées dans la bulle

Les joueurs et le personnel des différentes équipes vivront dans un hôtel et seront transportés au Centre Vidéotron sans contact avec l’extérieur. Les Olympiques sont déjà en confinement volontaire depuis le 3 novembre.

Des tests de Covid-19 seront réalisés sur tout le monde avant le départ et pendant le séjour dans la bulle.

En étant en zone rouge, nos contacts avec le monde extérieur sont déjà très limités, en même temps on voulait redoubler d’ardeur. On met les chances de notre côté. Ce sera une expérience comme un tournoi de la Coupe Memorial ou le Championnat du monde , ajoute Robitaille.

Les joueurs des Olympiques écoutent les consignes de l'entraîneur Louis Robitaille. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Un maximum de 35 personnes par organisation sera accepté au Centre Vidéotron pour les matchs. En plus de leurs joueurs et de leurs entraîneurs, les Olympiques vont amener le conseiller pédagogique de l’organisation et un troisième gardien par mesure de précaution.

Nous allons devoir prendre ça match par match. On joue contre des équipes qu’on ne jouerait pas en saison régulière. On veut sortir de là avec la meilleure fiche possible. On vise six victoires. Manix Landry, capitaine des Olympiques de Gatineau

Au-delà des matchs et de la compétition, l’expérience permettra de rétablir une routine si nécessaire aux joueurs de haut niveau comme ceux de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

Ç'a été très difficile pour nous, de ne pas jouer, en plus de moins voir nos amis et notre famille. Cette nouvelle fait du bien. Il faudra garder ça simple parce que ce sera beaucoup de nouveau et de l’inconnu. On entre là-dedans avec une belle ouverture d’esprit , précise Olivier Boutin.

Le calendrier des matchs n’a pas encore été dévoilé par la ligue.