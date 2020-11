Des prêts de 630 000 $ pour une entreprise de contenants d'aluminium

Stobia a obtenu un appui financier totalisant 632 795 $ de Québec et Ottawa pour soutenir son démarrage. L'entreprise compte parmi ses actionnaires William et Jean-Samuel Allard, deux fils de la ministre Andrée Laforest.

Le projet, d'une valeur de plus de 1,6 million de dollars, permettra de créer une douzaine d'emplois au cours des deux prochaines années. Stobia compte fabriquer plus de 100 millions de contenants en aluminium par an.

Un des actionnaires, Jean-Samuel Allard, espère pouvoir un jour s'alimenter en aluminium en provenance de la région. C'est ce qu'on voulait à la base, sauf qu'il n'y a pas d'aluminium qui est laminé dans la région et c'est quand même très difficile de pouvoir trouver un laminoir à proximité. Je pense qu'il n'y en a même pas au Québec. C'est pour ça qu'on fait des démarches avec Rio Tinto pour avoir notre matière première la plus près possible , a-t-il expliqué.

L'entreprise vise les marchés de la transformation alimentaire, de la restauration, des épiceries et du commerce de détail au Québec et dans le reste du Canada.

L'aide fédérale se compose d'une contribution financière remboursable de 268 795 $ accordée par Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). La contribution portera sur l'acquisition d'équipements de production numérique de pointe et la réalisation de travaux d'amélioration locative. Le gouvernement du Québec accorde, pour sa part, deux prêts d'un montant total de 364 000 $ par l'entremise d'Investissement Québec et du programme ESSOR. Cette aide vise également à financer l'achat d'équipements ainsi qu'une partie du fonds de roulement.

Par voie de communiqué, le ministre québécois de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, s'est dit fer d'appuyer une entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le secteur de l'aluminium est une priorité de notre plan de relance pour l'économie du Québec. L'appui que nous annonçons aujourd'hui est stratégique pour la croissance de l'entreprise Stobia tout comme pour celle de la région. La transformation de l'aluminium fait partie des créneaux d'excellence du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'il faut continuer à développer. Cette nouvelle usine viendra enrichir l'expertise régionale en créant de la valeur ajoutée à notre aluminium , a commenté le ministre.

Avec des informations de Michel Gaudreau