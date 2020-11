Le jury est formé en vue du procès de Marc-Étienne Côté

Marc-Étienne Côté est accusé du meurtre au second degré d’Israël Gauthier-Nepton, 27 ans. Maintenant âgé de 40 ans, il a plaidé non coupable à l'accusation.

Les événements se sont produits dans la nuit du 19 au 20 novembre 2016, dans l’arrondissement de Jonquière.

Israël Gauthier-Nepton a été abattu par balle sur la rue du Vieux-Pont, près de la Place Nikitoutagan. La victime avait été retrouvée dans un stationnement vers 9 h, le lendemain, par le propriétaire d'un immeuble.

Le principal suspect, Marc-Étienne Côté, avait été arrêté neuf mois plus tard, durant l’été 2017, à Montréal. Il avait fait l'objet d'un avis de recherche par la Sûreté du Québec.

La sélection du jury débutait lundi au palais de justice de Chicoutimi pour le procès de Marc-Étienne Côté. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Pour respecter les règles sanitaires déjà imposées dans le palais de justice, le tribunal avait convoqué les candidats jurés en groupe de 30 personnes, répartis sur plusieurs jours. Deux salles d'audience adaptées contre la COVID-19 étaient réservées pour les accueillir.

Le jury est formé de six hommes et huit femmes. Parmi eux, on retrouve quatre retraités, dont la doyenne est âgée de 75 ans. Il y a aussi une infirmière, une secrétaire-réceptionniste, une enseignante, un concierge, un évaluateur, un travailleur de la construction, une ergothérapeute et un foreur.

Le juge Carl Thibeault fera ses recommandations au jury mardi matin avant le début du procès de Marc-Étienne Côté pour lequel la Cour supérieure a prévu 28 jours d'audiences.