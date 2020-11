Un bond record de 31 nouveaux cas de COVID-19 en 24 h

Le précédent record remontait au 2 octobre, où le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) avait recensé 28 cas.

Vingt de ces 31 nouvelles personnes infectées vivent dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé. Une dizaine de nouvelles personnes déclarées positives à la COVID-19 sont liées à l’éclosion au Manoir Saint-Augustin de Gaspé.

Dimanche, 16 des 20 nouvelles infections à la COVID-19 de la Gaspésie étaient des résidents ou des travailleurs de cette résidence pour personnes âgées. La santé publique indiquait alors être en contrôle de la situation, mais se disait préoccupée .

Jusqu’à maintenant, 42 résidents et 13 travailleurs ont reçu un test positif depuis le début de l’éclosion, le 2 novembre dernier, dans cette résidence privée pour aînés (RPA).

Les résidents du Manoir sont, selon la santé publique, des gens fragiles dont plusieurs éprouvent des problèmes cognitifs sévères ce qui rend les enquêtes épidémiologiques plus difficiles.

La résidence compte 25 lits dits de ressource intermédiaire (RI), c’est à dire occupés par des gens qui ne sont plus vraiment autonomes et dont la condition médicale nécessite des soins. Un des défi de la santé publique est aussi de limiter la contamination à l’intérieur de la résidence.

Tous ceux qui ont visité l'endroit au cours des derniers jours sont invités à subir un test de dépistage.

Plus de la moitié des cas actifs de la région sont maintenant des résidents de la pointe de la péninsule.

La multiplication du nombre de personnes positives à la COVID-19 dans la communauté inquiète la santé publique qui en appelle à la vigilance de tous.

Malheureusement, déplore le directeur de santé publique, depuis la fin de la chasse, il y a toujours une ou deux familles dont les cas sont reliés à la chasse. On traîne encore ça , observe le Dr Yv Bonnier-Viger.

Il rappelle que tout symptôme qui ressemble à une grippe devrait amener la personne à s’isoler. Si, dit-il, c’est un rhume, vous resterez à la maison et ça passera vite et si c’est la COVID, vous aurez évité de contaminer quelqu’un d’autre.

On vit une situation particulière et inhabituelle et on ne peut pas faire comme si le virus n’existait pas.

Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine