Précisions du ministère de la Santé autour des nouvelles mesures contre la COVID-19

Après avoir annoncé de nouvelles mesures pour la région de la vallée du Fraser et le Grand Vancouver afin d'endiguer la propagation de la COVID-19, la Colombie-Britannique a dû préciser ses nouvelles règles face à la confusion de la population.

Les nouvelles mesures annoncées samedi concernent les activités sociales, les voyages au sein de la province, les activités physiques se déroulant à l’intérieur ainsi que les lieux de travail. Elles seront en vigueur pour deux semaines, soit à compter du 7 novembre à 22 h, jusqu’au 23 novembre à midi.

Le directeur du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, le Dr Brian Conway, avertit toutefois que ces mesures pourraient se prolonger dans le temps si le nombre de cas continue à augmenter dans ces régions.

Si les chiffres commencent à diminuer, là on va pouvoir essayer de se remettre dans la phase où on était avant samedi. Sinon, probablement que [ces mesures] seront prolongées , dit-il.

Côtoyer les membres de son foyer

Après l’annonce des autorités de la santé, certains ont décrié des consignes confuses, notamment sur la définition des membres du ménage immédiat.

Il s’agit des gens avec lesquels vous passez le plus clair de votre temps et avec lesquels vous êtes physiquement proche. Ce sont ceux qui font partie de votre routine, donc les membres de votre famille, un ami proche ou les gens avec qui vous êtes en contact étroit sur une base régulière , spécifie la porte-parole du ministère de la Santé, Shannon Greer.

Les gens qui vivent seuls ne peuvent pas faire de rassemblement à la maison, ajoute-t-elle. Ils peuvent cependant continuer à côtoyer les proches qu’ils considèrent comme faisant partie de leur ménage à la maison, à l’extérieur ou au restaurant.

Les rassemblements extérieurs

Après s’être contredite puis rétractée sur Twitter dimanche, la régie de la santé de la région de Vancouver a finalement précisé que tous les rassemblements extérieurs, peu importe leur taille, seront interdits jusqu’au 23 novembre.

Les restaurants et les bars resteront quant à eux ouverts et prêts à accueillir des groupes d’un maximum de six personnes, rappelle le directeur général de l’Alliance des détenteurs de permis d’alcool de la province, Jeff Guignard.

Nous voulons que les gens cessent d’avoir des rassemblements en privé et viennent plutôt dans les bars et les restaurants où nous pouvons pratiquer la distanciation physique , dit-il.

Évaluer les risques

Pour chaque activité, les Britanno-Colombiens doivent se demander si elle comporte des risques de transmission de la COVID-19 et agir en conséquence, indique le Dr Conway.

On a pas beaucoup parlé de masque samedi, mais ça demeure un outil très important pour le contrôle de la transmission virale , dit-il.

Pour le directeur du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, ces nouvelles mesures sont un rappel à l’ordre : Je pense que si les gens relisent les règlements et essaient de les inclure dans leur vie quotidienne, ça va être la nouvelle normalité et c’est ça qu’il va falloir faire pour les deux prochaines semaines.

Avec des informations de Phare Ouest et de Maryse Zeidler