Travaux d’agrandissements à venir à l’école et à la garderie francophone d’Iqaluit

Après plusieurs années d'attente, l'École des Trois-Soleils et le centre de la petite enfance Les Petits Nanooks, à Iqaluit, reçoivent un financement d’environ 10,8 millions de dollars pour agrandir leurs locaux.

Lundi, les gouvernements fédéral et territorial ont annoncé un investissement pour construire un gymnase et quatre salles de classe, acheter de l'équipement et agrandir la garderie Les Petits Nanooks.

La majeure partie de l’enveloppe, soit 9 millions de dollars, vient du ministère de l’Éducation du Nunavut.

L'École des Trois-Soleils est la seule école francophone du territoire. Elle accueille une centaine d'élèves de la maternelle à la 12e année sous la responsabilité de la Commission scolaire francophone du Nunavut.

L’école, qui ne dispose pas de gymnase, se heurtait depuis plusieurs années à un manque d’espace pour accueillir ses élèves.

Les élèves de niveau secondaire doivent actuellement fréquenter l’École secondaire Inukshuk d’Iqaluit après la 8e année pour poursuivre leurs cours en français à l’École des Trois-Soleils.

L’ajout de salles de classe doit cependant permettre à tous les élèves de fréquenter le même établissement, quel que soit leur niveau.

Soutenir l’accès à l’éducation en français contribue grandement à protéger la vitalité des communautés francophones et est essentiel afin d’assurer la transmission de la langue de génération en génération , a indiqué la ministre fédérale du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, par voie de communiqué.

En 2016, 4,4 % de la population du Nunavut était en mesure de converser en français, selon Statistique Canada.