Le nouveau Cabinet de Scott Moe est dévoilé

Parmi les nouvelles nominations, Donna Harpauer devient vice-première ministre et gardera le titre de ministre des Finances, alors que Paul Merriman sera notamment responsable de gérer la crise de la COVID-19 à la tête du ministère de la Santé.

Scott Moe se dit satisfait de continuer dans la lancée du travail que son gouvernement avait terminé lors de la dernière session parlementaire.

C'est un honneur de mettre en place un nouveau Cabinet pour guider un gouvernement doté d'un nouveau mandat fort de la population de la Saskatchewan , dit le premier ministre, en soulignant les défis auxquels fait face la province.

Notre Cabinet poursuivra le travail crucial qui consiste à bâtir une Saskatchewan forte, un travail qui est encore plus important alors que nous poursuivons la réponse à la pandémie de la COVID-19 et gérons la reprise économique de la Saskatchewan , dit M. Moe.

Il est persuadé de parvenir à produire un budget équilibré d’ici la fin de ce mandat. La reconduite de Donna Harpauer au ministère des Finances de la province depuis 2017 fait partie de la stratégie du premier ministre.

Je suis convaincu que la grande expérience de la vice-première ministre sera un atout considérable [...] alors que nous travaillons à une forte reprise économique et à l’équilibrage du budget provincial d’ici 2024. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Quatre autres ministres conservent leurs postes, soit Christine Tell, au ministère des Services correctionnels et des Services de police et de la Sécurité publique.

Jeremy Harrison demeure ministre du Commerce et du Développement des exportations et ministre de l’Immigration et de la Formation professionnelle. Il ajoute à ses fonctions le ministère de l'Innovation Saskatchewan et du Tourisme, alors que David Marit demeure ministre de l'Agriculture et ministre responsable de la Société d'assurance-récolte de la Saskatchewan.

Bronwyn Eyre est reconduite dans ses fonctions de ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles (Archives). Photo : Radio-Canada

Bronwyn Eyre reste ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Neuf députés restent au Cabinet mais avec de nouveaux portefeuilles.

Don Morgan devient ministre des Investissements dans les sociétés de la Couronne et devient ministre responsable des grandes sociétés d'État. Il conserve par ailleurs le ministère des Relations et de la Sécurité en milieu de travail et le rôle ministre responsable de la Commission des accidents du travail de la Saskatchewan.

Jim Reiter, anciennement à la Santé, devient ministre de la société d'État SaskBuilds et de l'Approvisionnement. Il hérite également de la Commission de la fonction publique et du ministère de la Société des jeux de hasard de la Saskatchewan.

Le ministre Jim Reiter laissera les responsabilités du ministère de la Santé à Paul Merriman, anciennement à la tête du ministère des Services sociaux (Archives). Photo : The Canadian Press

Les autres changements : Dustin Duncan devient ministre de l'Éducation.

Gordon Wyant devient ministre de la Justice et procureur général.

Joe Hargrave devient ministre de la Voirie et de l'Infrastructure et ministre responsable de l’Agence de sécurité de l’eau de la Saskatchewan.

Paul Merriman devient ministre de la Santé.

Gene Makowsky devient ministre de l'Enseignement supérieur.

Warren Kaeding devient ministre de l'Environnement.

Lori Carr devient ministre des Services sociaux.

De nouveaux ministres

Par ailleurs, Scott Moe a également ajouté trois nouveaux ministres à son Cabinet.

Le député Don McMorris devient ministre des Relations gouvernementales, ministre responsable des Affaires des Premières Nations, des Métis et du Nord et ministre responsable de la Commission de la capitale provinciale.

Laura Ross devient ministre des Parcs, de la Culture et du Sport et ministre responsable du Statut de la femme.

Everett Hindley devient ministre de la Santé mentale et des Dépendances, un nouveau ministère, ainsi que ministre responsable des Aînés et de la Santé dans les milieux ruraux et éloignés.

Jeremy Harrison conserve son mandat de leader parlementaire du gouvernement, et Greg Ottenbreit a le rôle de whip, précise le gouvernement.

Le premier ministre Scott Moe a confiance en ce Cabinet, mais laisse la poste ouverte à un éventuel remaniement ministériel, en précisant que le contexte actuel complexifie la politique.

Notre Cabinet commence ses fonctions pendant une période incertaine dans cette province, déclare Scott Moe. Mais il y a tout lieu d'être optimiste alors que nous travaillons à bâtir une Saskatchewan forte et en croissance.

Le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan réagit

À la suite du dévoilement du Cabinet, le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan a réagi, en se disant préoccupé par le choix fait par Scott Moe de garder certains ministres dans son entourage politique.

Par voie de communiqué, le NPDNouveau Parti démocratique critique le choix de laisser Donna Harpauer aux Finances de la province, alors que les coupures et la privatisation nuiront aux familles et à la reprise économique au moment où la province en a besoin.

L’ancien ministre des Services sociaux et nouvellement à la Santé, Paul Merriman, fait aussi partie des nominations critiquées par le chef du NPDNouveau Parti démocratique , Ryan Meili. Le manque de diversité du Cabinet le déçoit.