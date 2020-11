11 cas de COVID-19 à Fredericton : réactions partagées dans la communauté

La région de Fredericton compte au total 11 cas actifs de COVID-19.

La Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, a rassuré la population dans un communiqué concernant la présence de cas sporadiques de COVID-19 liés à des voyages à l'extérieur de la bulle atlantique . Ce qui l'inquiète, c'est plutôt la transmission au sein des ménages. Elle insiste donc sur l'importance de respecter les directives d'auto-isolement .

Des résidents sont optimistes tandis que d’autres sont inquiets.

Une dame interrogée au hasard à Fredericton, Sarah McAdam, exprime son optimisme.

Je savais que quand quelqu’un est trouvé avec un cas de COVID-19, il reste à la maison. Je savais que c’est comment vous êtes à Fredericton. Nous regardons toujours comment les personnes autour de nous font et nous faisons les bonnes choses. Alors je savais même s’il y a 11 cas maintenant, ça va être comme sept cas dans deux jours et trois cas dans cinq jours , affirme Mme McAdam.

Elle explique qu’elle travaille dans un restaurant et que la grande majorité de la clientèle porte le masque, respecte l’éloignement physique de deux mètres et patiente volontiers quand le personnel nettoie et désinfecte les tables.

Un autre homme qui ne s’est pas identifié estime que la COVID-19 est généralement maîtrisée au Nouveau-Brunswick après quelques éclosions par endroits. Quant à Fredericton, il dit que personne ne veut contracter cette maladie et qu’il respecte lui-même les consignes de la Santé publique sans trop s’inquiéter. La vie continue , ajoute-t-il.

Un autre passant qui ne s’est pas identifié non plus affirme au contraire ressentir une certaine crainte que la maladie se propage en ville et que cela entraîne un retour au confinement. Il dit craindre pour sa famille et ses amis.

La maladie dépistée chez un travailleur étranger temporaire à Moncton

Pendant ce temps, le gouvernement du Nouveau-Brunswick signale un seul nouveau cas de COVID-19 lundi, dans la région de Moncton. Le risque de contagion est faible, puisqu'il s'agit d'un travailleur étranger temporaire déjà en isolement au moment du diagnostic.