Budget municipal 2021 : la pandémie aura fait perdre 17 M$ à la Ville de Gatineau en 2020

La pandémie aura porté un coup plus dur que prévu aux finances de la Ville de Gatineau : alors qu’on croyait en avril que l'impact totaliserait 13 M$ en 2020, la Municipalité projette que la COVID-19 lui aura fait perdre 17 M$ à la fin de l’année.

L’administration a dressé le portrait de la situation financière de la Ville lundi matin, au tout début d’une étude pour son budget de 2021 qui s’étalera sur quatre jours.

L’impact financier de la pandémie à la Ville de Gatineau Total anticipé pour 2020 : 17 M$ Diminution des droits de mutation : 4,2 M$

Diminution des amendes et stationnements : 3,1 M$

Pertes sur les intérêts sur placements : 3 M$

Diminution des permis de construction : 1,4 M$

Pertes sur les activités de loisirs, culturelles et bibliothèques : 1,3 M$

Autres : 4 M$

En 2021, la Ville s’attend à des pertes de 9,6 M$, mais des inconnus subsistent. L’émission de permis de construction a grandement diminué en 2020 et on ignore ce qu’il en adviendra en 2021. Quant aux permis de mutation, l'administration anticipe une baisse des transactions à l’avenir.

Le directeur du Service des finances, Mario St-Pierre, a ajouté que la Ville se prépare à d’autres pertes en 2021. Je ne veux pas donner l’impression qu’on est en train de mettre de l’argent dans un bas de laine en 2021 et qu’on va se laisser influencer par ça pour décider si on augmente les taxes ou pas. Ce qu’on fait, c’est qu’on anticipe qu’on va avoir une perte et ça va nous permettre en 2021 de respecter notre obligation d’avoir un budget équilibré.

Des réserves pour 2021

L’aide de 29,3 M$ que le gouvernement du Québec a versée à la Ville pour éponger les impacts de la pandémie lui permettra de faire des réserves pour 2021 et au-delà, calcule l’administration.

On prévoit qu’après 2020, il restera un montant de 14,7 M$.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a ajouté que Québec laisse les Villes gérer elles-mêmes cette aide financière. On fait ce qu’on veut avec, il n’y a pas de critères. Nous, ce qu’on fait, c’est garder un fonds pour que l’année prochaine, on puisse faire adopter un budget sans impact COVID , a-t-il précisé.

Avec les informations de Nathalie Tremblay et Catherine Morasse