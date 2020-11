De premiers êtres humains ont voyagé à bord d’une capsule Hyperloop

Deux têtes dirigeantes de la compagnie Virgin Hyperloop, Josh Giegel et Sara Luchian, ont atteint des vitesses allant jusqu'à 172 km/h sur le site d'essai DevLoop de l'entreprise à Las Vegas.

J'ai eu le véritable plaisir de voir l'histoire se faire sous mes yeux. Sultan Ahmed Bin Sulayem, président de Virgin Hyperloop, président du groupe et directeur général de DP World

Avant d’accueillir des personnes à bord de l’une de ses capsules, la compagnie avait déjà effectué quelque 400 tests sur son site au Nevada.

Révolutionner le transport

Virgin Hyperloop, basée à Los Angeles, envisage un avenir où des nacelles flottantes remplies de personnes et de cargaisons se précipiteraient dans des tubes sous vide à 966 km/h ou plus.

Grâce à un système Hyperloop, qui utilise la lévitation magnétique pour permettre un voyage quasi silencieux, un trajet entre New York et Washington ne prendrait que 30 minutes. Ce serait deux fois plus rapide qu'un vol commercial et quatre fois plus rapide qu'un train à grande vitesse (TGV).

Les deux têtes dirigeantes de Virgin Hyperloop, Josh Giegel, à gauche, et Sara Luchian, à droite, lors d'un test à bord d'une capsule de la compagnie. Photo : Reuters / Virgin Hyperloop

Ce voyage habité a lieu un mois après que Reuters a rapporté que Virgin Hyperloop a choisi l'État américain de la Virginie occidentale pour accueillir un centre de certification et une piste d’essai qui serviront de lieu pour tester sa technologie.

La société travaille à obtenir une certification de sécurité d'ici 2025 et souhaite exploiter la technologie à des fins commerciales d’ici 2030.

Virgin Hyperloop n’est pas la seule compagnie à faire de l’œil à l’Hyperloop. Elon Musk s’y penche depuis 2013, alors que Transpod (Canada) et Zeleros (Espagne) misent aussi sur une technologie similaire pour moderniser les réseaux traditionnels de transport. Selon ces deux entreprises, ce mode de déplacement permettra de réduire le temps de transport et les dommages environnementaux liés aux véhicules qui fonctionnent au pétrole.