Des températures anormalement élevées dans les Maritimes

Avec des températures entre 18 et 21 degrés Celsius, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse pourraient battre des records de température cette semaine.

C’est anormal pour le mois de novembre , indique Jill Maepea, météorologue chez Environnement Canada.

Des records de chaleur pourraient être battus dans plusieurs régions. À Moncton par exemple, on prévoit des températures maximales de 21 degrés Celsius mardi. Le dernier record remonte à 1926 alors qu’on avait enregistré une température de 21,1 degrés.

La température normale pour cette période de l’année se situe entre -1 et 7 degrés Celsius.

Records de température pour le 10 novembre Moncton : 21,1 °C en 1926 (prévue : 21 °C)

Fredericton : 18 °C en 1931 (prévue : 20°C)

Bas-Caraquet : 14,5 °C en 2002 (prévue : 18°C)

Edmundston : 16,7 °C en 1966 (prévue : 19°C)

Charlottetown : 18,2 °C en 1977 (prévue : 18°C)

Halifax : 17,2 °C en 1948 (prévue : 20°C) Source : Environnement Canada

Selon Jill Maepea, c’est la position du courant-jet qui explique ce phénomène.

Maintenant, les Maritimes et l’est du Canada sont dans une circulation où le vent vient du sud-ouest des États-Unis. C’est une circulation très humide et très chaude, mais on prévoit un système qui s’approchera de la région jeudi.

La chaleur sera de courte durée. Vers la fin de la semaine, la météorologue Jill Maepea prévoit un retour à des températures normales.