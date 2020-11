Vague d’appuis en faveur du terminal de conteneurs Laurentia

Toujours dans l’attente de l’approbation de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, le Port de Québec continue de travailler sur l’adhésion au projet de terminal de conteneurs Laurentia et annonce un appui de la part de 170 municipalités et MRC de la province.

Lundi matin, le président-directeur général du Port, Mario Girard, a une fois de plus vanté les mérites économiques de Laurentia qui, selon lui, va permettre aux entreprises de la région d’économiser jusqu’à 17 millions de dollars par année en frais d’exportation et d’importation.

Mario Girard fait valoir que le terminal de conteneur va aussi permettre à des centaines d’entreprises d’être plus compétitives en étant mieux connectées aux plus grands marchés des continents européens et asiatiques à meilleur coût et à meilleur délai .

Dans Lotbinière, le préfet Normand Côté fait partie des élus locaux qui ont donné leur aval au projet. Il cite les bénéfices pour les entreprises agricoles de sa région qui, souvent, doivent s’approvisionner en passant par le port de Montréal.

J’ai été en discussions avec beaucoup de petites entreprises, qui vont chercher à Montréal, elles importent des équipements porcins, et elles me disaient à quel point c’était complexe de trouver un transport et les coûts liés à ça , illustre-t-il.

Laurentia en quelques chiffres Projet de 775 M $

7000 emplois pendant la construction (2021-2024)

1000 emplois une fois en activité

17 M$ d’économies pour les entreprises

Études environnementales

Le PDG du Port de Québec est persuadé que le rapport de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada sera rendu public d’ici la fin de l’année.

Le projet Laurentia fait l’objet de nombreuses critiques de groupes environnementaux, notamment en raison de son impact sur l’écosystème du fleuve Saint-Laurent, mais Mario Girard est persuadé de pouvoir répondre à toutes les demandes du gouvernement fédéral en matière d’environnement.

Mario Girard, Président-directeur général du Port de Québec. Photo : Radio-Canada

On connaît les enjeux et on a confiance de pouvoir trouver des solutions à chacun de ces enjeux-là. Mario Girard, PDG du Port de Québec

Le Port compte aussi sur une participation financière d'environ 180 millions de dollars des gouvernements provincial et fédéral. Mario Girard est convaincu qu’il n’y aura pas d’hésitation à Ottawa ou à Québec parce que Laurentia s’inscrit parfaitement, selon lui, dans le contexte de relance économique engendré par la pandémie.

Appui de Geneviève Guilbault

Le matin même, la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a publié une lettre ouverte dans Le Journal de Québec pour défendre le projet Laurentia. Il s’agit de la plus récente opération charme du gouvernement Legault pour mettre de l’avant ce projet.

Ce genre de possibilité fait l’envie de plusieurs, d’autant plus que la croissance du Port de Québec et les bénéfices qu’elle amènera constituent un legs de grande valeur pour les générations qui nous suivront , indique la vice-première ministre.

Son gouvernement, mené par François Legault, presse Ottawa depuis le 29 octobre de confirmer sa participation financière au projet. Geneviève Guilbault défend également la viabilité environnementale du projet. Laurentia se veut un terminal de conteneurs entièrement électrifié à la fine pointe de la technologie, synonyme de sept millions de kilomètres de camionnage en moins sur nos routes sur une base annuelle .

Ce point de vue n’est pas partagé, entre autres, par les associations étudiantes de l'Université Laval qui ont récemment annoncé qu’elles se mobiliseraient contre le projet d'expansion du port de Québec dans la baie de Beauport.