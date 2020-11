Une murale à Kahnawake pour honorer les travailleurs de la santé

C'est un signe d'appréciation [pour] le travail d’équipe, la collaboration, et les employés qui ont continuellement à cœur leurs patients dans tout ce qu’ils font et qui travaillent sans relâche , a déclaré Lisa Westaway, directrice générale du Kateri Memorial Hospital Centre.

C’est notre façon de les remercier parce que simplement dire merci ne nous semblait pas suffisant , ajoute-t-elle.

L’œuvre, qui a été dévoilée le 5 novembre, est située en face de l’hôpital. Elle a été réalisée par l’artiste et art-thérapeute Megan Kanerahtenháwi Whyte.

C’était vraiment un gros projet. Je pense qu’il venait avec une grande responsabilité pour bien transmettre le sentiment que l'hôpital voulait véhiculer, mais aussi celle de la concrétiser. Je me suis sentie honorée d’avoir été la personne invitée à le faire , a-t-elle dit.

La murale a été dévoilée le 5 novembre dernier. Photo : Radio-Canada / Ka’nhehsí:io Deer

Mme Whyte voulait qu'un environnement accueillant se retrouve dans l'imagerie du tableau. Malgré les difficultés et les expériences éprouvantes que nous vivons en ce moment, nous agissons ensemble , affirme-t-elle.

La murale met en scène deux travailleurs de la santé portant des masques, un bol de purification, le cycle lunaire et divers aspects de la culture mohawk.

Il y a des sentiments différents qui surgissent ces temps-ci pour plusieurs raisons, alors d’avoir cette médecine traditionnelle intégrée dans la murale était très important pour faire comprendre que nous avons nos propres enseignements, l'accès à la terre et à la culture pour traverser cette période , a dit Mme Whyte.

La murale contient également une série de personnes à l’horizon qui se tiennent debout ensemble. Selon l’artiste, cela illustre les différentes fonctions et responsabilités inhérentes à la gestion d’un hôpital.

Il n'y a pas que les médecins et les infirmières qui sont des personnes-ressources critiques, mais toutes les personnes qui travaillent en arrière-plan. Nous comptons les uns sur les autres pour nous assurer que le système dans son ensemble continue à prodiguer des services sécuritaires à la communauté , explique Mme Whyte.

La murale est aménagée devant le Kateri Memorial Hospital Centre. Photo : Radio-Canada / Ka’nhehsí:io Deer

Le personnel mis à rude épreuve

Lisa Westaway indique que la pandémie a un impact majeur sur le personnel. Alors que l’hôpital a connu une épidémie de COVID-19 au sein du personnel au début de la crise, il n’y a pas eu de cas déclarés chez les patients en soins de longue durée.

La direction a été rapide à implanter des mesures strictes sur les visites et à interdire les employés de la santé à travailler dans divers établissements avant même que le gouvernement du Québec l’oblige, tout comme l'adoption de nouveaux protocoles pour atténuer une éventuelle propagation comme le changement de vêtements avant et après les quarts de travail.

Ils sont fatigués comme tout le monde, mais ils doivent continuellement donner , dit Mme Westaway en parlant de ses employés.

Les employés font des choses qui vont au-delà de ce pour quoi ils ont signé, et ils ne prononcent jamais les mots « non ou encore non, cela ne peut pas être fait , souligne-t-elle.

L’idée de cette murale a été inspirée par la murale grande de six étages créée par l’artiste-peintre Patrick Forchild plus tôt cette année à l’Hôpital général juif de Montréal pour rendre hommage aux travailleurs de la santé.