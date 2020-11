Tramway : les compétences du BAPE remises en doute

On savait que c’était une commission jugée faible le sur le plan des compétences des commissaires , lance le directeur général du CRE de la Capitale-Nationale, Alexandre Turgeon.

Selon lui, les commissaires qui ont participé aux audiences ne comprennent pas les enjeux des transports, le processus de planification et de décisions des transports collectifs .

Alexandre Turgeon croit aussi que le rapport verse davantage dans l’opinion que les faits scientifiques .

Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l’environnement pour la région de la Capitale-Nationale Photo : Radio-Canada

Rapport peu balancé

M. Turgeon se dit également convaincu que le projet de tramway, dans sa forme actuelle, est approprié. Les faits scientifiques sont-là , croit-il.

Il reproche aussi au BAPE de ne pas avoir mis en lumière davantage l’approbation de plusieurs groupes au projet lors des audiences. Le rapport, selon lui, devrait rapporter que 80 % des participants se sont monté favorable au projet. C’est ça la principale job du BAPE, de rapporter qu’est-ce qui s’est dit aux audiences .

Il reviendra ultimement au gouvernement de prendre une décision, selon lui.

Choc

Contrairement au CRE de la Capitale-Nationale, Accès transports viables se dit très surpris du rapport du BAPE.

Ça m’a choqué vraiment de voir un rapport aussi dur, critique envers le [tramway] , déplore Étienne Grandmont, directeur général d'Accès transports viables.

Étienne Grandmont Photo : Radio-Canada

Il croit aussi que le rapport ne reflète pas l’approbation de la population lors des audiences sur le sujet.

Ça m’a beaucoup étonné. Il faut se rappeler que le BAPE, c’est un pouvoir de recommandation qu’ils ont. On espère que le gouvernement va prendre ce rapport et faire comme pour REM à Montréal .

Le projet REM de Montréal avait été rejeté par le BAPE, mais accepté par le gouvernement de Philippe Couillard.

Étienne Grandmont considère également que le Tramway est le mode de transport le plus approprié. On a assez tergiversé, On a démontré depuis longtemps que le Tramway à Québec, c’était tout à fait adéquat .

Le BAPE, de son côté, juge entre autres peu convaincante l’étude commandée par la Ville de Québec pour déterminer le choix du tramway comme moyen de transport principal du réseau.

