Matagami et Lebel-sur-Quévillon appuient le passage en zone orange

Cette décision survient après l’annonce de 15 nouveaux cas de COVID-19 depuis la semaine dernière, les premiers depuis le printemps.

Lebel-sur-Quévillon. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Si l’épicentre demeure à Chibougamau et Chapais, Lebel-sur-Quévillon n’a pas été épargnée. Le maire Alain Poirier confirme deux cas actifs dans sa municipalité, soit un résident et un travailleur de l’extérieur.

C’est inquiétant, reconnaît-il. On a beaucoup de travailleurs qui arrivent des zones rouges pour venir chez nous. Malgré toutes les mesures mises en place par nos grandes industries, on n’est pas immunisés contre ça. C’était notre crainte pour la deuxième vague et c’est ça qui se produit présentement, mais la santé publique a agi rapidement et cette réaction hâtive va faire en sorte de limiter le nombre de cas.

Certaines mesures entreront en vigueur à partir de mercredi. Photo : Ministère de la santé et des services sociaux

Rappelons que le passage en zone orange introduit de nouvelles mesures sanitaires comme la limitation des rassemblements privés à l’intérieur et à l'extérieur à un maximum de six personnes. Pour les rassemblements dans les lieux publics, le maximum autorisé est de 25 personnes. Les restaurants et les bars resteront ouverts, mais avec un maximum de six personnes par table.

Solidarité régionale

Malgré la distance qui les sépare de Chibougamau, les maires d’autres municipalités croient que la solution de faire basculer toute la région en orange est la meilleure, histoire de rehausser le niveau de vigilance partout sur ce territoire qui demeure fragile au niveau de son système de santé.

Le maire de Matagami, René Dubé, qui n’a pas de cas actif dans son secteur, y voit un geste de grande solidarité régionale.

On aurait pu choisir d’y aller par secteur, mais il faut comprendre que nos effectifs en santé doivent couvrir un grand territoire et que nos gens sont présentement mobilisés pour faire les tests et les suivis à Chibougamau, précise-t-il. C’est normal que notre population et nos entreprises doivent monter leur degré de vigilance d’un cran pour ne pas en venir à avoir ça chez nous. Oui, c’est un peu plus contraignant, mais si jamais il nous arrive une malchance dans notre secteur, je m’attends à la même solidarité régionale. C’est en coopérant qu’on va passer à travers et revenir au palier où on était.

Tant à Lebel-sur-Quévillon qu’à Matagami, on s’attend à une belle collaboration de la population et des entreprises face aux nouvelles consignes.