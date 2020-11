12 autobus scolaires électriques pour l’Île-du-Prince-Édouard

Ottawa et l’Île-du-Prince-Édouard annoncent l’achat de douze autobus électriques pour les élèves de la province. Ces véhicules devraient circuler dès l’année prochaine.

Le gouvernement fédéral investit 2,1 millions de dollars dans le projet et la province y met 2,7 millions de dollars.

C’est important de mener par l’exemple et d’appliquer nos décisions et investissements dans l’optique des changements climatiques afin de rendre l’Île-du-Prince-Édouard plus résiliente aux changements climatiques , affirme le premier ministre Dennis King dans un communiqué.

C’est la compagnie Lion Electric qui fournira les véhicules.

Ceux-ci remplaceront les autobus à diesel utilisés en ce moment.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a l’intention de remplacer complètement le parc de 300 autobus par des modèles électriques, mais n’a pas annoncé d’échéancier.

La contribution fédérale pour l’achat de ces véhicules provient du programme d’infrastructure Investir au Canada.

Avec les informations de CBC