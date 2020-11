COVID-19 : le Manitoba pourrait imposer de nouvelles restrictions

Les autorités sanitaires du Manitoba laissent planer la possibilité de nouvelles restrictions alors que le nombre de cas de COVID-19 continue d’augmenter : 3 nouveaux décès et 365 cas ont été annoncés lundi.

Nous sommes à un moment critique où nous devons changer la dynamique , a déclaré le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, en conférence de presse.

Brent Roussin a indiqué qu’il avait rencontré lundi matin le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, à ce sujet. J’ai rencontré le premier ministre pour parler de la nécessité d’imposer plus de restrictions et rien n’est écarté , a-t-il développé.

Parmi les restrictions supplémentaires qui pourraient être imposées, selon les directives de la province, on peut noter une capacité fortement limitée des garderies ou leur fermeture complète, une nouvelle réduction de la taille des rassemblements autorisés ou encore l’obligation pour les commerces et magasins de fermer et de n’autoriser que les services en ligne, la livraison ou le ramassage des biens achetés.

Brent Roussin a aussi indiqué qu’un coupe-circuit , soit une fermeture des écoles et de tous les commerces non essentiels avec l’obligation, pour les gens, de rester chez eux la plupart du temps, est envisagé.

Nous discutons actuellement de la nature des restrictions dont on a besoin parce qu’on est à un moment critique.

Trois nouveaux morts

Le Manitoba affiche toujours le plus haut taux de cas actifs de COVID-19 par habitant au pays. Lundi, les autorités sanitaires ont annoncé 325 nouveaux cas et trois décès supplémentaires.

Ces décès concernent un homme octogénaire lié à l’éclosion à l’Hôpital Victoria, ainsi qu’un septuagénaire et une nonagénaire de la région sanitaire Santé Sud.

Répartition des cas annoncés lundi Winnipeg : 233

Prairie Mountain : 9

Santé Sud : 91

Entre-les-Lacs et de l’Est : 16

Nord : 16 Voici les faits saillants : Nombre de cas actifs lundi : 5152

Personnes guéries à ce jour : 3234

Personnes à l’hôpital : 192, dont 28 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 109. À noter que les cas actifs sont surévalués en raison des retards dans les vérifications nécessaires pour éliminer ces cas de la liste provinciale. La santé publique s'occupe en priorité du traçage de contacts.

Le taux de positivité s’établissait à 9,5 % lundi pour l’ensemble du Manitoba, un record. Il atteignait 9,3 % pour Winnipeg.

Les hôpitaux continuent d’être sous pression

De nouvelles éclosions ont, par ailleurs, été annoncées à Winnipeg au foyer de soins Bethania Mennonite, au Riverview Health Centre, aux Services de santé et de transition du Centre St-Amant et au foyer de soins personnels Extendicare Tuxedo Villa.

Les hôpitaux, eux, continuent de se remplir. Ainsi, 80 des 85 lits en soins intensifs de la province étaient occupés lundi. Parmi ces lits, 28 étaient pris par des malades de la COVID-19, dont 21 par des patients sous assistance respiratoire.

L’infirmière en chef de Soins communs, Lanette Siragusa, a fait savoir que les équipes de soins critiques s'affairent à augmenter la capacité des unités de soins intensifs. Côté bonne nouvelle, elle a annoncé que l’éclosion qui touchait l’unité B5 de l’Hôpital Saint-Boniface était terminée et que le personnel soignant allait reprendre ses opérations habituelles.

Premier décès d’un salarié de la santé

Par contre, un employé du secteur de la santé lié à l’éclosion à l’Hôpital Victoria est mort. ''L’un des nôtres est tombé”, a déclaré Lanette Siragusa.

Elle a, en outre, dit que 44 employés de la santé ont été déclarés positifs à la COVID-19 la semaine dernière, dont 36 travaillent dans la région sanitaire de Winnipeg, 5 pour Santé Sud, 2 dans Prairie Mountain et 1 dans la région du Nord.

Depuis le début de la pandémie, 403 salariés du secteur de la santé ont été déclarés positifs.

La province demande aussi à toute personne qui n’a pas de symptôme de ne pas se faire dépister afin de maintenir notre capacité à tester les gens symptomatiques .