La magie de Noël en novembre « pour oublier l'année d'enfer »

Pour moi, Noël, c’est le recommencement. On recommence une nouvelle année et on en finit une. C’est toujours positif, le temps des fêtes. Sylvin Lacroix

Voilà pourquoi il a mis le pied sur l’accélérateur afin de commencer son village beaucoup plus tôt afin de mettre plus de joie dans la famille et essayer d’oublier la COVID.

Sylvin Lacroix installe les personnages qui regardent le défilé du père Noël. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Quand que c’est difficile dans la vie, comme présentement, tu regardes [le village de Noël] et il me semble que la vie est plus belle. Tu te dis peut-être qu’un jour ça ira mieux, dit-il la gorge nouée.

Depuis deux semaines, Radio-Canada a suivi Sylvin dans l’installation de son village qui occupe les deux tiers de son salon à Schumacher, un quartier de Timmins.

Le village de la famille Lacroix en chiffres 50 heures d’installation

53 véhicules

70 maisons

105 animaux

350 personnages

Le village a pris de l’expansion depuis que Sylvin et sa femme Darla ont construit leur premier en 1990. Les quatre enfants du clan Lacroix ne pourraient pas passer un Noël sans la magie qu'apporte le village dans le salon.

Alors que la vie de Sylvin et Darla roule à fond de train, le couple a peu de temps ensemble. Faire le village de Noël est leur façon de passer du temps de qualité ensemble. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Chaque année, c’est plus gros et plus gros. C’est ma partie préférée de Noël , raconte Ashlée, la fille de Sylvin, un francophone, et de Darla, une anglophone.

[Ma femme et moi] on ne parle peut-être pas la même langue, mais Noël nous unit. Sylvin Lacroix

Le village de la famille Lacroix rassemble la communauté, explique Ashlée. Chaque année [les visiteurs qui s'arrêtent dans notre maison] ont tous la même réaction : éblouis par la grandeur du village .

Les Lacroix s'abstiendront d'ouvrir leur demeure au grand public cette année en raison de la pandémie, mais ils espèrent rejoindre leur public en ligne.

On peut voir l'émerveillement pour la magie des fêtes entre Sylvin et sa fille Ashlée alors qu'ils installent le village de Noël dans le salon. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Chaque partie du village raconte une histoire différente: le Pôle Nord, le parc d’attractions et la parade au centre-ville.

Ça représente un temps qui n’existe plus. On ne se le cachera pas que le temps des fêtes n’est pas ce qu’il a déjà été. J’essaie de démontrer le plaisir du temps des fêtes, le plaisir de la famille et le plaisir de s’aimer , raconte le père de famille.

Personne ne reste indifférent devant l'immense village de la famille. Une tradition qu'Ashlée souhaite, un jour, transmettre à ses enfants.