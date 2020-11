Le ministre de la Santé préoccupé par la situation au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La forte augmentation du nombre de cas de coronavirus au cours des dernières semaines incite le ministre de la Santé, Christian Dubé, à se déplacer au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour visiter les installations et voir ce qui peut être fait pour améliorer le bilan régional.

Il a rencontré la presse en compagnie de la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, et du directeur de la santé publique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Dr Donald Aubin.

On s’attend à ce que la situation soit pire avant de s’améliorer , a prévenu le ministre Christian Dubé en conférence de presse. Les gens doivent s’attendre à des nouvelles négatives dans les prochains jours avant que le bilan soit plus positif, selon lui.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est pas différent des autres régions du Québec. Lorsque le virus arrive, on est un peu démunis , ajoute le ministre, qui compare l'évolution de la pandémie dans la région à ce qui s'est passé à Québec il y a quelques semaines.

Le ministre rappelle aussi l’importance de respecter les mesures sanitaires mises en place. Si on ne réduit pas les contacts, si on pense que notre effort à nous ne fait pas de différence, on continuera d’avoir des cas , indique-t-il.

Plusieurs records ont été enregistrés au cours de la dernière semaine. Après avoir dépassé le cap des 100 cas quotidiens à cinq reprises depuis le 1er novembre, le bilan régional se retrouve, lundi, à 94 cas.

Plus de détails à venir