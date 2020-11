Tramway : « Le plus grand échec politique du maire Labeaume », dit Gosselin

La réaction de l’opposition officielle à la Ville de Québec sur le rejet du projet de tramway par le BAPE dans sa forme actuelle ne s’est pas fait tarder. Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, qualifie le dépôt du rapport comme le « plus grand échec politique du maire Labeaume ».

C’est un sentiment de victoire qui nous habite , s’est réjoui Jean-François Gosselin, sourire aux lèvres, lundi.

À la lecture du rapport ce matin, on peut voir que nos nombreuses préoccupations se retrouvent dans le rapport du BAPE. On assiste aujourd’hui au plus grand échec politique de Régis Labeaume , a martelé le chef de l'opposition.

Suspendre les dépenses

M. Gosselin demande au maire de suspendre immédiatement toutes les dépenses liées au projet de tramway, dont sa campagne publicitaire. Je m’attends aussi à ce que Régis Labeaume fasse une introspection de ses agissements et son attitude envers les citoyens , ajoute-t-il.

Le chef de Québec 21 s’est dit impressionné par la qualité du rapport rendu public lundi.

Depuis le début, on demande de la rigueur à l’administration Labeaume. Le BAPE aujourd’hui nous donne raison. Je suis très impressionné par la qualité du rapport de 500 pages. Un travail rigoureux, bien documenté sur plusieurs enjeux .

Jean-François Gosselin prévoit aussi que le maire Labeaume tentera de discréditer le rapport dans les prochaines heures. Il va s’acharner à discréditer un rapport étoffé de 500 pages , ajoute M. Gosselin.

Plus de détails à venir