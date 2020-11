Une autre personne contracte la COVID-19 en Nouvelle-Écosse

Cette personne habite dans la région centrale, soit celle de Halifax, Eastern Shore et West Hants, indique le ministère de la Santé et du Mieux-être.

La province compte à l’heure actuelle 16 personnes atteintes de la COVID-19, mais aucune d’entre elles n’est hospitalisée.

Selon les plus récentes données du ministère de la Santé et du Mieux-être, 1129 personnes en Nouvelle-Écosse ont contracté la COVID-19 jusqu’à présent, dont 1048 qui en sont guéries et 65 qui en sont mortes.

Les autorités médicales rappellent aux gens de consulter l’outil d’autoévaluation en ligne au covid-self-assessment.novascotia.ca/fr  (Nouvelle fenêtre) en cas de fièvre (c'est-à-dire des frissons ou des sueurs) ou de toux (nouvelle ou qui s'aggrave) ou si au moins deux des symptômes suivants apparaissent ou s'aggravent : mal de gorge, écoulement nasal/congestion nasale, mal de tête, essoufflement.

Les gens peuvent aussi appeler le 811 pour parler à une infirmière.