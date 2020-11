COVID-19 : de quelle couleur est votre région?

Une carte de l'Ontario où toutes les régions sont vertes, sauf Windsor-comté d’Essex, Simcoe Muskoka, Middlesex-London, Huron-Perth, Haldimand-Norfolk, Sud-Ouest ainsi que Sudbury et districts, qui sont en jaune. Les régions du comté de Brant, de Durham, d’Ottawa, de Waterloo, du Niagara, de Wellington-Dufferin-Guelph et de l’Est ontarien sont en orange tandis que les régions de Toronto, de Peel, de York, de Halton et de Hamilton sont en rouge.