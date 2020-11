Éclosion de COVID-19 à la Résidence des Sages de Matane

Deux résidents et un employé ont reçu un résultat positif lors d'un dépistage de la COVID-19. Les usagers et employés ont tous été dépistés dimanche, selon la santé publique régionale. Les équipes du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent sont déployées sur place en soutien et les enquêtes épidémiologiques sont en cours.

Ces cas sont recensés en temps réel et ne sont pas inclus dans le bilan quotidien du Bas-Saint-Laurent qui lui, date de dimanche à 16 h. Ce bilan ajoute trois cas pour un total de 558 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique qu’un des cas des derniers jours a été reclassé dans un bilan précédent, ce qui explique la différence d’un cas observable dans le tableau du bilan par MRCMunicipalité régionale de comté . Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n'est pas en mesure d'indiquer à quelle MRCMunicipalité régionale de comté appartient ce cas.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : La Matapédia : 22 cas

La Matanie : 74 cas (+2)

La Mitis : 13 cas

Rimouski-Neigette : 134 cas (+2)

Les Basques : 10 cas

Rivière-du-Loup : 187 cas

Témiscouata : 42 cas

Kamouraska : 75 cas

À déterminer : 1 cas (-1)

On ne compte aucun nouveau cas à la Résidence des Bâtisseurs de Matane. Le bilan de cette autre éclosion demeure stable avec 62 cas (48 résidents, 11 travailleurs et trois proches-aidants). Un usager est hospitalisé.

Les résidents de la Résidence des Bâtisseurs de Matane doivent rester à l'intérieur des murs de l'établissement (archives). Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent fait aussi état de trois autres cas au groupe de médecine familiale universitaire (GMF-U) de Rimouski. Trois employés ont reçu un résultat positif à la COVID-19 dans les derniers jours. Ces trois cas ont déjà été inclus dans des bilans précédents.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux tient à préciser que ces personnes ne sont pas en contact avec les usagers et qu'il n'y a pas de risque pour la clientèle du GMF-U et du CLSCCentre local de services communautaires du 165 des Gouverneurs.

La santé publique dénombre par ailleurs 476 cas rétablis, deux hospitalisations en cours et neuf décès depuis le début de la pandémie.

Dimanche, 412 dépistages ont été réalisés.

En Gaspésie, 31 nouveaux cas viennent grossir le bilan qui en compte maintenant 1108.

Au Québec, on recense 1169 cas supplémentaires de COVID-19 depuis la veille, pour un total de 115 989 personnes infectées depuis le début de la pandémie. La COVID-19 a aussi fait 15 victimes de plus au cours des dernières 24 heures, pour un total de 6455 morts.