COVID-19 : une autre journée au-delà de 1100 nouveaux cas au Québec

Le gouvernement du Québec a annoncé lundi avoir recensé 1169 cas supplémentaires de COVID-19 depuis la veille, pour un total de 115 989. La pandémie a aussi fait 15 victimes de plus, pour un total de 6455 morts.

De ces 15 décès, 5 sont survenus dans les 24 dernières heures, 9 sont survenus entre le 2 et le 7 novembre et 1 est survenu à une date inconnue, précise la santé publique.

Le nombre d'hospitalisations est quant à lui passé à 540, en hausse de 13. Cela inclut 76 personnes aux soins intensifs, en baisse d'une admission.

Toujours selon la santé publique, 21 215 prélèvements ont été effectués en date de samedi dernier, le 7 novembre. Au total, 3 323 859 tests ont été réalisés au Québec depuis le début de la crise.

La région de Montréal demeure la plus touchée par la pandémie : on y a enregistré 1841 cas de contamination depuis une semaine. Suivent les régions de la Montérégie (995 cas), de Lanaudière (989 cas), du Saguenay-Lac-Saint-Jean (711 cas) et de la Mauricie-Centre-du-Québec (701 cas).

Plus de 266 000 Canadiens infectés

À l'échelle du pays , 266 524 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 10 549 décès.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

115 989 cas au Québec, dont 6455 décès;

85 395 cas en Ontario, dont 3245 décès;

33 504 cas en Alberta, dont 363 décès;

17 716 cas en Colombie-Britannique, dont 276 décès;

8130 cas au Manitoba, dont 106 décès;

3897 cas en Saskatchewan, dont 28 décès;

1128 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

354 cas au Nouveau-Brunswick, dont 6 décès;

297 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont 4 décès;

66 cas à l'Île-du-Prince-Édouard;

23 cas au Yukon, dont 1 décès;

10 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

2 cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s'ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

