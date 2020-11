Ottawa débloque 750 millions de plus pour la haute vitesse

Cette enveloppe totale de 1,75 milliard de dollars, dont 150 millions sont rendus disponibles dès maintenant, constituera le Fonds pour la large bande universelle, dont le premier ministre Justin Trudeau a fait l’annonce lundi en point de presse.

Grâce à cet investissement important, le gouvernement fédéral espère relier 98 % des Canadiens à des réseaux Internet haute vitesse d’ici 2026 et la totalité de la population d’ici 2030.

Pour brancher les communautés des régions éloignées, le gouvernement fédéral compte sur une entente de 600 millions de dollars avec l’opérateur Télésat afin de fournir un accès à large bande passante par satellite dans ces régions.

Un Internet bon et fiable n'est pas un luxe. C'est un service de base. Et c'est un service que tous les Canadiens méritent , a déclaré Justin Trudeau en rappelant que son gouvernement a connecté 1,2 million de ménages de plus à la haute vitesse ces cinq dernières années.

Pour Justin Trudeau, rebâtir une économie forte au pays en cette période de pandémie passe inévitablement par ledéveloppement d’outils de communications et de travail performants. Il faut que tout le monde ait les outils nécessaires pour réussir , estime le premier ministre.

Ces centaines de millions de dollars de plus dans le développement de la haute vitesse permettront aussi selon lui de créer de l’emploi partout au pays.