Des chèvres pour se débarrasser des plantes épineuses et envahissantes

Tout a commencé, car nous avions toujours quelques chèvres autour de notre ferme pour nettoyer les broussailles , raconte le propriétaire de Grandview Farms et du service Goats in Mow-tion.

C’était une vieille ferme que nous avons achetée il y a des années, et il y avait beaucoup de tiges de framboises sauvages et de broussailles, et nous avons vu à quel point les chèvres étaient efficaces.

C'est une bonne solution pour éviter d'utiliser des herbicides. Freddy Hortis, propriétaire de Giantview Farms et de Goats in Mow-tion

Selon M. Hortis, un troupeau de 100 chèvres peut débroussailler un demi-hectare de sous-bois et de végétation en une journée, soit près de l’équivalent d’un terrain de football américain. Cela dépend de la densité des broussailles ou des mauvaises herbes dont vous essayez de vous débarrasser.

Freddy Hortis, propriétaire de la ferme Giantview Farms, à Thunder Bay. Photo : CBC/Jeff Walters

Une clôture électrique portable est utilisée pour garder les chèvres à l’intérieur et les prédateurs à l’extérieur.

La clôture peut être facilement déplacée et est flexible, de sorte que des zones spécifiques peuvent être maintenues sans chèvres, si nécessaire.

L’un des avantages de l’utilisation des chèvres, selon M. Hortis, est qu’elles ont tendance à manger des plantes que les humains ne veulent pas toucher, comme les chardons, les tiges de framboisier et même le sumac vénéneux.

Elles sont nettement plus friandes de broussailles. En fait, elles s’apparentent aux cerfs. Elles ont donc tendance à ne pas aimer les herbes et les trèfles, et s’attaquent aux plantes indésirables vraiment épineuses et piquantes . Freddy Hortis, propriétaire de Giantview Farms et de Goats in Mow-tion

La façon dont les chèvres mangent contribue également à détruire les plantes qu’elles aiment brouter, en s’attaquant aux racines.

Selon Freddy Hortis, les chèvres sont des animaux très affectueux. Photo : CBC/Jeff Walters

Freddy Hortis explique que les chèvres mangent et digèrent également les graines des mauvaises herbes et d’autres plantes envahissantes, ce qui signifie que ces graines ne feront pas pousser de nouvelles plantes lorsqu’elles se retrouvent dans les excréments.

Quant aux chèvres, M. Hortis souligne qu’elles sont généralement des employées heureuses, qui aiment l’interaction humaine et qui ont besoin de rester actives.

Il dit que ses granges sont équipées de rampes en bois, sinon les chèvres s’ennuient.

Des pierres ont été installées dans les pâturages pour garder les chèvres actives. Photo : CBC/Jeff Walters