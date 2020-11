COVID-19 : 1242 nouveaux cas et 12 morts en Ontario

Le nombre de nouvelles infections en Ontario redescend lundi sous la barre des 1300, mais le nombre de cas demeure particulièrement élevé à Toronto, qui fracasse un record, et dans la région de Peel.

Selon Santé publique Ontario, parmi les 1242 cas confirmés lundi, 483 sont à Toronto.

La région de Peel suit avec 279 cas.

Il y a 107 cas dans la région de York, 74, à Ottawa et 57, à Hamilton.

La moyenne de nouveaux cas par jour dans la province au cours de la dernière semaine est de 1106.

Le total des cas de COVID-19 en Ontario depuis le début de la pandémie grimpe à 85 395.

Quant au bilan des décès, il est de 3245 avec les 12 décès ajoutés lundi.

Malgré 821 guérisons, le nombre de cas actifs bondit à 9514.

En revanche, le nombre d'hospitalisations (367) et de patient aux soins intensifs (84) sont en baisse pour la deuxième journée de suite.

Doug Ford a-t-il cédé à la pression?

Le chef libéral Steven Del Duca accuse le premier ministre Doug Ford de « mettre des vies en péril » pour faire plaisir à son caucus.

En dépit d'une flambée de cas de COVID-19, Doug Ford a choisi de relâcher les restrictions dans la région de Peel. Les hôpitaux de la région débordent et crient à l'aide, mais Doug Ford n'écoute pas. Steven Del Duca, chef des libéraux

M. Del Duca note que le chef de la santé publique de la région de Peel, le Dr Lawrence Loh, a imposé ses propres restrictions, en plus de celles de la province.

Peel est maintenant une zone rouge, selon le système d'alerte provincial.

La région a le plus haut taux de positivité de la province, selon la santé publique locale.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a annoncé, lundi, l'ouverture de trois nouveaux centres de dépistage à Brampton et l'ajout d'une unité de tests mobile. Elle a aussi promis de fournir 70 traceurs de plus au bureau local de santé publique, en plus de financer 234 lits supplémentaires dans les hôpitaux de la région.

Pour sa part, le maire de Brampton, Patrick Brown, reconnaît que sa ville est une zone chaude actuellement et demande à tous les résidents d'écouter les consignes du Dr Loh, pour freiner la propagation de la COVID-19.

Les contrevenants ne vont pas recevoir une amende, mais on recommande aux résidents de ne pas socialiser avec leurs voisins à l'intérieur. Patrick Brown, maire de Brampton

Le maire Brown demande aussi au fédéral de financer l'ouverture d'un centre d'isolement à Brampton pour les personnes infectées qui ne peuvent pas le faire dans leur domicile.

Ottawa et la région de York sont passés en zone orange samedi dernier, ce qui permet entre autres aux restaurants, aux bars et aux gyms de rouvrir. Ce doit aussi être le cas à Toronto samedi prochain.

79 cas de plus dans les écoles

Le nombre d'infections en milieu scolaire augmente de 79, lundi.

Près de la moitié des nouveaux cas sont chez des élèves.

Bonne nouvelle : le nombre d'écoles ayant actuellement un cas déclaré de COVID-19 a légèrement baissé au cours des derniers jours. Le nombre d'établissements se chiffre à 565, lundi, soit 11,7 % des écoles de la province.

Faible dépistage

Seulement un peu plus de 28 400 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

L'objectif provincial est de 50 000 tests par jour.