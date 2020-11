Le procès d'Éric Salvail reprendra mercredi avec de nouveaux témoins

La reprise du procès de l'ex-animateur Éric Salvail, accusé de séquestration et d'agression sexuelle, est reportée à mercredi. Les procédures judiciaires devaient recommencer lundi avec les déclarations de nouveaux témoins.

Ces témoins, au nombre de trois, ont présenté des déclarations audio aux policiers. Ce sont ces déclarations qui sont déposées en cour. Les plaidoiries auront lieu mercredi et jeudi.

L'accusé n'était pas présent au palais de justice lundi matin.

En septembre, le tribunal avait autorisé la Couronne à convoquer ce mois-ci ces trois témoins supplémentaires pour contester la défense de bonne réputation de M. Salvail.

Ces trois hommes, qui ne peuvent être identifiés, disent avoir été eux aussi victimes d’attouchements sexuels et de propos à caractère sexuel de manière constante et répétitive de la part d'Éric Salvail.

Ce sont de tels gestes allégués ainsi qu'une présumée agression sexuelle à la Maison de Radio-Canada au début des années 90 qui ont mené Donald Duguay à porter plainte contre le producteur et animateur déchu.

En convoquant trois témoins supplémentaires – une procédure inhabituelle –, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) entend démontrer que l'accusé, dans son propre témoignage, a donné une image erronée et fausse de sa personne au magistrat, Alexandre Dalmau, de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec.

L’avocat de la défense, Michel Massicotte, faisait valoir quant à lui que la présentation de trois témoignages sur trois événements distincts serait susceptible de faire dérouter le procès sur la moralité de son client plutôt que sur les gestes allégués.

Avec les informations de Geneviève Garon