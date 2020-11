Élections américaines : la diaspora nord-côtière se réjouit du calme après la tempête

Pour la première fois depuis longtemps, j’ai osé sortir ma petite famille en ville samedi , raconte Vanessa Peace, qui habite au Texas.

La semaine dernière, elle racontait au micro de Bonjour la Côte qu'elle était réticente à sortir de chez elle, alors que les élections américaines étaient en cours. Elle craignait le climat de tension qui régnait dans certains états, dont le Texas.

L’appel au calme lancé par le président élu, Joe Biden, semble maintenant avoir été entendu, selon elle.

Il y avait encore des fenêtres placardées, mais ça semblait tellement tranquille et paisible. On ressent un air de soulagement , raconte Mme Peace.

Les partisans de Trump ne démordent pas

Vivant maintenant au Missouri, Louis Bernier constate cependant que les partisans du président sortant ne sont pas encore résignés.

Autour de lui, Louis Bernier entend beaucoup d’Américains adopter un discours similaire à celui de Donald Trump.

J’habite dans une région [qui vote pour] Trump et beaucoup de gens ne veulent pas accepter le résultat. Louis Bernier, résident du Missouri

Il y a beaucoup de gens qui pensent que la pandémie a été utilisée pour voler l’élection avec les votes par la poste , observe-t-il.

M. Bernier pense tout de même que la situation continuera de s’apaiser. Il va y avoir des manifestations, mais je ne pense pas que ça va devenir violent , projette le Septilien d’origine.

À écouter : Louis Bernier et Vanessa Peace en entrevue avec Bis Petitpas à l'émission Bonjour la Côte

Kamala Harris comme un symbole d’espoir

Le discours prononcé par la nouvelle vice-présidente a aussi contribué à redonner espoir au peuple américain, selon Vanessa Peace.

Kamala Harris est la première femme à être élue vice-présidente des États-Unis. Photo : Getty Images / Mark Makela

Entendre Mme Harris dire qu’elle est peut-être la première femme à obtenir le poste de vice-présidente, mais ne sera pas la dernière, est encourageant, selon elle.

[Après son discours], je me suis levée dans mon propre salon et j’ai applaudi , raconte-t-elle. Une femme vice-présidente et en plus de couleur! Quel beau symbole d’espoir pour la jeunesse!

Joe Biden a été déclaré président élu des États-Unis samedi dernier, après quatre jours de suspense électoral. Dans son premier discours depuis son élection, samedi, il a promis d'être le président de tous les Américains, qu'ils aient ou non voté pour lui.