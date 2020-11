Tramway : le BAPE demande à la Ville de Québec de refaire ses devoirs

Le BAPE invite donc l'administration Labeaume à refaire ses devoirs. Il juge entre autres « peu convaincante » l’étude commandée par la Ville de Québec pour déterminer le choix du tramway comme moyen de transport principal du réseau.

Même si le projet de tramway proposé constitue incontestablement une amélioration du réseau de transport collectif de la ville sur le plan de l’offre de service, sa capacité à répondre de manière optimale aux défis de mobilité de la ville, et plus largement à ceux de la Communauté métropolitaine de Québec, n’est pas démontrée , peut-on lire dans le rapport.

Cela est d’autant plus préoccupant lorsque l’on considère le montant des fonds publics engagés et les importantes répercussions du projet sur le milieu , ajoute le BAPE.

Le budget initial du projet représente un total de 3,3 milliards de dollars.

Les consultations du BAPE à Québec ont débuté en juillet. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

L'option du métro

La Ville de Québec avait mandaté la firme SYSTRA pour faire une analyse des modes de transports les plus optimaux pour le projet de réseau structurant.

La commission note que le résultat de l’analyse comparative des coûts du tramway et du métro est trop incertain pour servir de critère de décision, et que l’option du métro léger n’a pas été convenablement considérée Extrait du rapport du BAPE sur le projet de construction d'un tramway à Québec

Le BAPE note également que les problèmes d’insertion, le fonctionnement dans des conditions hivernales et les coûts nécessaires pour la réfection de façade à façade semblent sous-estimés dans l’analyse .

Bref, l’ampleur de l’avantage conféré au tramway par rapport au métro dans l’étude de SYSTRA n’est pas soutenue de manière convaincante , conclut le BAPE.

La crédibilité de la firme SYSTRA avait d'ailleurs été mise à mal par l'opposition Québec 21.

Les banlieues peu touchées

La desserte des banlieues représente l'une des priorités du gouvernement du Québec dans sa participation au projet.

Or, selon le BAPE, cet aspect n’est pas démontré dans le projet actuel.

La commission conclut de ses analyses que le projet de tramway en tant que tel n’améliorerait pas significativement la mobilité des personnes dans les banlieues, qui connaissent la plus forte croissance, et qu’après la mise en place du RSTC, la proportion de citoyens qui utiliseraient le transport en commun y resterait sensiblement la même qu’avant son implantation, peut-on lire.

Le BAPE conclut toutefois que le projet bénéficierait pour la desserte des quartiers centraux.

Meilleure collaboration avec les citoyens

Selon le BAPE, les consultations ont permis de constater que la Ville doit mieux communiquer avec ses citoyens concernant le projet.

Les citoyens étaient nombreux à la première rencontre sur le réseau structurant. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

La Ville de Québec doit renforcer ses mécanismes de consultation avec les citoyens en privilégiant des communications factuelles, ciblées et bidirectionnelles .

Elle invite même à une collaboration directe avec les citoyens pour la conception du projet.

En plus de leur offrir une information fiable et transparente, la Ville pourrait plus formellement convier les citoyens à un processus de co-conception du projet de réseau structurant , peut-on lire dansle rapport

Le gouvernement du Québec dit prendre acte du rapport du BAPE et doit réagir plus tard cette semaine.