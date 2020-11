Que signifie l’élection de Joe Biden pour le Nouveau-Brunswick?

Le Nouveau-Brunswick aura quand même des défis à surmonter durant la présidence de Joe Biden parce que ce dernier compte maintenir une approche protectionniste, notamment en essayant de ramener des chaînes de production de biens essentiels aux États-Unis.

Ça ne veut pas dire que demain matin, ou le 20 janvier, que toutes les mesures protectionnistes du gouvernement américain vont disparaître. Au contraire, ça va quand même continuer, mais on aura un plus grand respect des règles du jeu, on aura un plus grand respect des institutions et des ententes signées , affirme le directeur de l’École des hautes études publiques à l’Université de Moncton, Pierre-Marcel Desjardins.

Le futur gouvernement de Joe Biden pourrait bien adopter des mesures de lutte contre la pollution et les changements climatiques, contrairement à l’administration Trump, ajoute M. Desjardins.

Pierre-Marcel Desjardins, directeur de l’École des hautes études publiques à l’Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

On sait que le gouvernement canadien va de l’avant avec une taxe carbone. Or, une administration Biden risque d’avoir des mesures similaires qui pourraient rétablir un certain équilibre parce que beaucoup de nos entreprises argumentaient que le gouvernement canadien leur imposait des mesures que leurs concurrents américains n’avaient pas à absorber , explique Pierre-Marcel Desjardins.

Il ne faut pas s’attendre à un tel rééquilibrage du jour au lendemain, mais s’il survient un jour, il pourrait avoir des impacts sur nos entreprises ici , estime M. Desjardins.

Perturbation possible des chaînes d'approvisionnement alimentaires

L'approche sanitaire de Joe Biden pour lutter contre la pandémie pourrait exercer un effet sur les chaînes d'approvisionnement si son gouvernement impose des mesures de contrôle aux frontières entre les États ou des restrictions au camionnage, par exemple.

Il faudra surveiller si les mesures sanitaires imposées par la future administration Biden incluront des restrictions dans le secteur du camionnage. Photo : Courtoisie de Sébastien Vézina

Ça pourrait justement perturber les chaînes d'approvisionnement un peu partout en Amérique du Nord. Nous, on a besoin de l'accès à l'Amérique, au Mexique, aux États-Unis, etc., et en Atlantique on est à la merci un peu de ces chaînes d'approvisionnement , indique le directeur du laboratoire en science analytique agroalimentaire de l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois.

Le milieu des affaires au Nouveau-Brunswick sera en mesure de constater le véritable impact des politiques du nouveau président après son assermentation, qui est prévue pour le 20 janvier.

L'an dernier, environ 88 % des exportations du Nouveau-Brunswick, d’une valeur de 13 milliards de dollars, étaient destinées aux États-Unis.

Avec les renseignements de Marie-Ève Brassard