Adolescents portés disparus : la police trouve un véhicule

Les policiers demandent l’aide du public pour retrouver Jakob Burns et Demetry Wright, deux garçons de 13 ans, de Chamcook, près de St. Andrews.

Ils ont été vus pour la dernière fois chez eux le 5 novembre, vers 15 h, le long du chemin Chamcook Lake no 1 et du chemin Cedar Bridge, à Chamcook.

Les policiers ont trouvé la décapotable SAAB 900 à Saint-Jean, dimanche. Ils soupçonnent que les garçons se déplacent maintenant avec un autre véhicule.

Jakob Burns est mince. Il mesure environ 157 cm (5 pi 1 po) et pèse environ 46 kilos (102 livres). Il a les cheveux bruns de longueur moyenne et les yeux bleus. La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait des bottes brunes de marque Timberland, un manteau de cuir noir et des jeans troués.

Demetry Wright mesure environ 152 cm (4 pi 11 po) et pèse environ 52 kilos (115 livres). Il a les cheveux bruns longs et les yeux verts. La dernière fois qu'on l'a vu, il portait une tuque bleue et un chandail à capuchon noir avec le mot « Tapout » imprimé sur le devant.

La Gendarmerie royale du Canada demande à toute personne qui aurait des renseignements au sujet de l’endroit où les jeunes se trouvent de communiquer avec elle au 506-466-7030.