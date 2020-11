Incendie à un centre de récupération à Sherbrooke

C’est Patrick Rouleau, un résident de Magog qui conduisait dans le secteur, qui a remarqué l’incendie et qui a contacté les services d’incendie.

On a vu qu’une sorte de brume flottait au-dessus des terrains. On ne trouvait pas ça normal, à cette température-là. J’ai vu une lueur en arrière du terrain, donc j’ai tourné pour aller voir [...]. On voyait bien que c’était un tas de matériaux qui brûlait. Il y avait une bonne flamme visible au-dessus du tas de déchets...J’ai appelé le 911.

Pas grand danger de propagation

Un amoncellement de matériaux secs et de rebuts de bois de construction a pris en feu. Avec la machinerie, on va défaire le tas de bois et réussir à éteindre les tisons , a expliqué Daniel Gingras, directeur adjoint aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke.

C'est un amoncellement de matériaux secs et de rebuts de bois de construction qui a pris en feu au centre de récupération. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Pour le moment, il n’y a pas un grand danger de propagation, mais il faut quand même réussir à contenir le feu , a-t-il ajouté.

Le responsable de l'entretien du site, Maurice Poudrier, a indiqué que pour lui, ce genre d’incident était une première :

Je suis ici depuis 2004, et c’est la première fois que je vois un feu partir en plein dans l’amas. Maurice Poudrier, responsable de l'entretien du site

Comme le centre de récupération se trouve en fin de ligne d’eau, des camions-citernes ont été envoyés sur place pour porter main-forte aux services d’incendie. Une vingtaine de pompiers se trouvaient sur les lieux dimanche soir.