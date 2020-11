Elle craint toujours pour sa sécurité, trois mois après son cri du cœur

Nathalie Dubois avait dénoncé, en août dernier, le manque de soins appropriés pour son fils de 28 ans qui entend et parle à des voix et qui croit devoir combattre avec Dieu et le diable. Cet été, il a été violent avec son père et avait commis des actes de vandalisme chez elle. Depuis, il n’a pas été pris en charge.

C’est invivable. Nathalie Dubois

On n’est même pas à la case départ, on recule. L’évolution de sa psychose, de sa maladie, ça devient de plus en plus dangereux et grave , explique-t-elle

Si bien que jeudi, son fils a été arrêté et est toujours détenu. Or, elle ne sait toujours pas de quoi il est accusé. Au téléphone à ses proches, il disait ne pas comprendre pourquoi il avait été arrêté, ni pourquoi il était en prison.

Il dit : "Papa, ils me disent que c'est très grave, mais j'ai aucune idée de ce que j'ai fait." Et c'est les dernières nouvelles qu'on a eu parce que bien sur, il est en détention , déplore Nathalie Dubois.

Elle craint le pire.

Là, il est en prison, mais quand il va sortir, je ne sais pas. Est-ce que lundi, il faut que j'aie peur? , se consterne-t-elle.

Elle se sent impuissante face à la situation. C'est vraiment épouvantable. Moi, je suis une personne qui est vraiment forte, mais là, je suis vraiment vraiment désemparée, je ne sais plus quoi faire , décrie Nathalie Dubois.

Elle souhaiterait pouvoir aider son fils, mais est à court de ressource. J'aimerais tellement que les gens comprennent qu'on a besoin d'aide, mais pas demain, on a besoin d'aide là-là, aujourd’hui , dit-elle, en pleurs.

Soins et traitements réclamés

Bien qu’elle craint son fils, la mère de famille croit que sa place n’est pas en prison. Elle souhaite des soins appropriés pour lui, alors qu'il entre et sort de l'hôpital sans y rester plus de quelques heures ou quelques jours, lorsqu'il redevient apte à consentir.

Il a besoin d'être soigné, il a besoin d'avoir une vraie évaluation psychiatrique, une vraie, profonde. Pas deux, trois jours ou une semaine , croit-elle. Elle espère aussi qu’il sera contraint à suivre une longue thérapie fermée.

La règle de base, édictée par le code civil du Québec, est le consentement aux soins. Pour soigner contre son gré une personne, un psychiatre doit s'adresser au tribunal. Il a alors un lourd fardeau. Premièrement il faut prouver que la personne est inapte à consentir aux soins. Deuxièmement, il faut prouver que la personne refuse catégoriquement les soins. Ensuite, il faudra prouver au tribunal que les soins demandés sont dans l’intérêts de la personne, explique Me Patrick Martin-Ménard, avocat qui exerce en droit de la santé.

Quoi faire pour des cas comme le fils de Nathalie Dubois, alors que ses proches craignent un drame? Le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, qui a annoncé 100 M$ pour la santé mentale la semaine dernière, a refusé de nous accorder une entrevue. L'attachée de presse du ministre de la Santé n'a pas retourné nos appels.