Le maire de Gatineau dresse un bilan positif de trois premières années du mandat

Lutte contre l'itinérance, adaptation aux changements climatiques, gestion des matières résiduelles, forêt Boucher, centre-ville, fonds d'animation... Les dossiers auxquels le conseil s'est attaqué sont nombreux, selon le maire.

Le plus grand succès à ses yeux réside toutefois dans le rôle d'avant-plan joué par Gatineau dans plusieurs enjeux nationaux.

Que ce soit le logement, plus récemment la santé mentale, le cannabis, la fiscalité municipale, on a mis Gatineau sur la carte et ça j'en suis fier. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Ce dernier avoue cependant que le mandat a été rocambolesque alors que les inondations, la tornade et maintenant la pandémie ont bouleversé l'agenda politique, forçant le conseil à revoir ses priorités et leur échéance.

Le premier ministre Francois Legault et le maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin, à droite lors des inondations au printemps 2019. (Archives) Photo : The Canadian Press / Justin Tang

S'il y a une déception, ce sont les délais que cela a occasionnés [...] ce n'est pas tant qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites du tout, mais plutôt des choses qu'on aurait souhaité faire plus vite , explique-t-il en entrevue. On a tout de même atteint nos objectifs, ce qui veut dire que des gens qui ont travaillé fort, l'ensemble des élus, mais aussi la fonction publique.

À l'aube de la dernière année du mandat, Maxime Pedneaud Jobin reconnaît que la pandémie laisse planer encore beaucoup d'incertitudes pour la suite des choses. Malgré tout, plusieurs dossiers font partie des priorités du maire pour 2021, dont la fiscalité municipale et la santé mentale.

Il ne faut pas laisser tomber ce dossier-là, il faut qu'il nous habite pis qu'on trouve des solutions à la grandeur du Québec, et quand je dis nous, et pas juste les villes, c'est tous les niveaux de gouvernement , fait valoir M. Pedneaud-Jobin. On le savait avant la COVID-19, mais la COVID a comme accéléré cet enjeu-là, l'a rendu plus aigu et plus difficile.

Si on veut donner un sens au drame de Québec, une des belles façons de le faire et de rendre hommage aux victimes, c'est de ne pas oublier ce dossier. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Les inondations reviendront aussi à l'avant-scène l'an prochain puisque la Ville doit adopter son plan d'adaptation et de lutte contre les changements climatiques. Cette question pourrait également se retrouver dans la campagne électorale.