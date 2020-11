Un site de recyclage de plastiques marins, une première en Colombie-Britannique

Il s’agit du premier site du genre dans la province.

Situé au centre de recyclage Augusta Recyclers sur la route 101, le Dépôt de plastique océanique accepte des déchets retrouvés dans l'eau et le long du rivage, tels que des filets, des cordes, des bouées et du polystyrène qui finiraient autrement dans la décharge publique.

Le projet, financé par Pêches et Océans Canada, est un partenariat entre le district régional de qathet et la Fondation Ocean Legacy, un organisme à but non lucratif.

Nous sommes en mesure de détourner plus de 90 % de ce que nous trouvons lors de nos nettoyages de rivage pour le recyclage , a déclaré Abby McLennan, porte-parole de Let's Talk Trash Team, un programme d'éducation communautaire dans le district.

Le sel corrode les machines

Selon elle, le district finance un nettoyage du rivage chaque année depuis 2017. Il s'agit d'un événement populaire auquel de nombreux habitants participent annuellement.

Le problème, dit-elle, est que les matériaux collectés dans l'eau de mer sont souvent incrustés de sel, ce qui signifie que la plupart des installations de recyclage conventionnelles ne peuvent pas les accueillir, car le sel corrode leurs machines.

Mme McLennan précise que les déchets de Powell River sont habituellement expédiés vers l'État de Washington et qu'il est donc souhaitable que le district réduise la quantité totale de ses déchets.

Désormais, les déchets incrustés de sel seront transportés vers le centre de traitement Ocean Legacy à Delta afin de les trier et les recycler.

Mme McLennan a déclaré que l'emplacement du dépôt local est idéal, car la région abrite de nombreux aquaculteurs, principalement des ostréiculteurs, qui peuvent déposer des débris pour lesquels ils auraient autrement à payer pour s’en débarrasser.

Un deuxième dépôt

Un deuxième dépôt est en cours de construction sur la côte ouest de l'île de Vancouver en partenariat avec le district régional d'Alberni-Clayoquot.

Situé au site d'enfouissement ACRD Westcoast à Ucluelet, il est prévu d'ouvrir au public avant la fin de l'année. L'accès à l'emplacement de Powell River se fait actuellement en libre-service pour les usagers enregistrés.