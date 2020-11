Code rouge à Santé Sud : nouveau coup dur pour les entrepreneurs

Dès lundi, la région sanitaire passera au niveau d’alerte rouge dans le système de réponse de la province face à la pandémie.

Les bars et restaurants devront fermer, sauf pour les commandes à emporter et les livraisons. Les commerces devront, eux, réduire leurs activités à 25 % de leur capacité d'accueil, ou 5 personnes.

En code orange, nous autres, on a vu nos [chiffres d’affaires] descendre d’environ 10 à 15 % , témoigne Luc Peloquin, le propriétaire du bar restaurant Lucky Luc’s. En code rouge, on s’attend à voir nos revenus descendre de 50 % si ce n’est plus.

Mireille Laroche, la propriétaire du magasin de détail The Silhouette, souligne que son chiffre d’affaires est déjà en baisse de 50 % à 60 % lorsqu'elle le compare à celui de l’année 2019.

Heureusement, son magasin ne devra pas se limiter davantage avec le passage au code rouge. Toutes les mesures exigées par la santé publique étaient déjà en place, explique-t-elle, car son magasin avait déjà dû se limiter à 4 personnes dès l’entrée du code orange.

Ça vient à un point où tu n’es plus capable, puis tu as un choix à faire. Ça se peut que oui, à la fin, beaucoup de monde doive fermer leurs portes , déplore la propriétaire du magasin de détail The Silhouette.

S’adapter ou arrêter

De son côté, Josée Curé, la propriétaire de J’em Bistro, envisage d’agrandir l’espace boutique associé à son restaurant pour sauver une partie de son chiffre d’affaires.

On va quand même offrir le take out, mais on va mettre le focus dessus, utiliser notre site web, entrer dans notre petit magasin qui va être plus gros, puis qui aura plus d’espace , dit-elle.

Pour d’autres entrepreneurs du coin, l’impact de cette seconde vague de la pandémie est tel qu’ils ont pris une pause dans leurs affaires. C'est le cas de Sol Desharnais, le propriétaire de SOL Designs. Le designer de sacs à main a déjà perdu la moitié de son chiffre d’affaires annuel.

Normalement au mois de novembre ou décembre, je suis en tournée pancanadienne à faire des salons de détails à Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal. Tout a été annulé , déplore-t-il.

Le chef d’entreprise fait actuellement des rénovations au Musée de Saint-Pierre Jolys. Il appelle à la solidarité de l'ensemble de la communauté pour soutenir les entreprises locales.

En faisant un effort d’acheter local, d’acheter des artisans canadiens, on fait non seulement de bons cadeaux à nos proches, mais on fait aussi de beaux cadeaux à nos communautés , lance Sol Desharnais.

Si certains de ces entrepreneurs souhaitent voir des mesures financières du gouvernement provincial en cette période difficile, Luc Peloquin souligne que de dépendre du gouvernement n'est pas nécessairement une consolation. Il espère que ces restrictions ne resteront pas en place trop longtemps.

On se met en business parce qu’on a des rêves. En étant en code rouge et orange, ce n’est pas comme ça qu’on va atteindre nos rêves, ce n’est pas comme ça qu’on aide la communauté, ce n’est pas encourageant aujourd’hui.

Avec les informations de Laissa Pamou