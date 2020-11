Victoire de Joe Biden : soupirs de soulagement dans l’Est-du-Québec

Entre soupirs de soulagement et espoirs de renouveau dans les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis : la victoire de Joe Biden fait réagir dans l’Est-du-Québec.

J’ai l’impression que nous sortons d’un long cauchemar , affirme tout de go Jeanne-Marie Rugira, professeure au département de psychosociologie et de travail social de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Quatre années à avoir un président américain ouvertement sexiste, raciste, méprisant, menteur et polarisant, eh bien ça a des influences néfastes sur tout le monde, pas seulement au Québec et aux États-Unis, mais partout dans le monde , déplore la professeure.

La majorité des personnes qui ont voté contre Biden ont voté contre le mensonge, contre le manque d’élégance, et pour la décence. Jeanne-Marie Rugira, professeure au département de psychosociologie et de travail social de l’Université du Québec à Rimouski

Jeanne-Marie Rugira, professeure de psychosociologie à l’UQAR (archives) Photo : Radio-Canada

La professeure d'origine rwandaise souligne l’importance d’avoir, pour la première fois dans l’histoire américaine, une femme d’ascendance noire et indienne à la vice-présidence des États-Unis.

C’est important que les jeunes filles racialisées dans le monde puissent savoir que c’est possible, que c’est accessible , souligne-t-elle.

Pour l'ancienne commissaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Michèle Audette, le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, durement critiqué par Donald Trump, a fait écho à la lutte des Autochtones au Québec et au Canada contre le racisme systémique.

Elle ne croit pas que le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche mettra fin au racisme systémique envers les personnes de couleur et les Autochtones, mais elle espère une rupture de ton avec les quatre années de sa présidence, qu'elle estime marquée par un racisme à peine voilé.

Un nouveau souffle dans les relations commerciales

Sur la Côte-Nord, le milieu industriel a suivi de près les élections américaines.

Après quatre années d’incertitude entourant les tarifs sur l’aluminium canadien, l'Association de l'aluminium du Canada croit en un changement de ton dans les relations entre les États-Unis et la Canada.

On va délaisser l'incertitude quasi quotidienne générée par un président qui ne recherchait que le chaos et la division pour entrer dans une ère avec une attitude beaucoup plus mature à l'égard des échanges commerciaux, ce qui est très bon pour nous , explique son président, Jean Simard.

On délaisse une ère de confrontation pour entrer dans une ère de collaboration. Jean Simard, président de l'Association de l'aluminium du Canada

À Matane, mêmes soupirs de soulagement du côté du Fonds d'innovation et de développement économique local de la Matanie (FIDEL).

Pour Jean Langelier, directeur de l'innovation et et du développement du FIDEL, l'imprévisibilité de Donald Trump a été source de stress pour de nombreux entrepreneurs de la Matanie et de la Gaspésie.

Quand on développe une entreprise, on fait de la planification à moyen et à long terme, et donc des politiques gouvernementales qui changent au gré des humeurs du président, ça crée du stress pour de nombreux entrepreneurs , explique-t-il.

De plus, avec l’élection de Joe Biden, de nouvelles perspectives s’ouvrent pour plusieurs entreprises de la région, notamment dans l’éolien.

Selon l'entreprise Marmen, le marché des éoliennes en mer est très prometteur. Photo : The Canadian Press / Heribert Proeppe

Dans le programme électoral de Biden, il y en a beaucoup plus pour les énergies vertes, et pour le développement du parc éolien. Ça ne peut que favoriser l’expertise qui a été développée par Marmen au cours des 10-15 dernières années.

Jean Langelier croit aussi que des entreprises comme Marmen pourront bénéficier du développement de l'’éolien en mer, notamment dans l’État de New York et tout le long de la côte est américaine.

Une résolution du conflit sur le bois d'œuvre?

Le secteur forestier est, de son côté, plus mesuré. Selon Seth Kursman, vice-président aux affaires gouvernementales pour Produits forestiers Résolu, il est peu probable qu’il y ait une résolution du conflit dans un proche avenir.

Je pense qu'on va voir plus d'engagement à l'international et de collaboration de la part d’une administration Biden, mais il faut rester réaliste , explique-t-il.

Le conflit du bois d'œuvre entre le Canada et les États-Unis dure depuis 1982. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Près de la frontière avec le Maine, dans le Témiscouata, la préfète Guylaine Sirois salue aussi la nouvelle de la victoire de Joe Biden.

Elle croit que cette nouvelle administration permettra de rétablir entre le Maine et la région les nombreux liens économiques, sociaux et culturels, qui ont souffert sous la présidence de Donald Trump.

On espère qu'avec la nouvelle administration, les ponts seront plus faciles à rétablir dès que la pandémie va nous permettre de faire beaucoup plus d'allers et venues des deux côtés de la frontière.

Du côté de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche, on assure que la demande aux États-Unis pour les produits québécois de la pêche, et notamment pour le homard, est toujours forte, quelque soit le parti au pouvoir à la Maison-Blanche.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle