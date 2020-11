Des chutes de neige sont attendues lundi sur la côte sud de la Colombie-Britannique

De la neige pourrait tomber lundi dans le Grand Vancouver et certaines parties du sud de l'île de Vancouver, selon Environnement Canada.

Un bulletin météorologique spécial indique également de possibles précipitations neigeuses dans la nuit de lundi à mardi à l'approche d'un système frontal sur de l'air arctique en place sur la côte sud.

De l'air arctique modifié arrivera sur la côte sud à mesure qu'une crête de haute pression se bâtira dimanche et qu'un système frontal arrivera sur la côte sud lundi.

Selon Environnement Canada, l'effet combiné de ce front et de l'air arctique modifié en place pourrait occasionner une accumulation de neige au sol sur les quartiers et les routes situés à plus de 200 mètres d'altitude.

Sur la baie Howe, où l'on trouvera de l'air plus froid, la neige devrait s'accumuler près du niveau de la mer.

Le bulletin couvre l'est et l'intérieur des terres de l'île de Vancouver, du Malahat à Campbell River. Il comprend aussi la côte Sunshine et s'étend du Grand Vancouver à Whistler.

La Ville de Vancouver a ouvert des abris supplémentaires et un centre de réchauffement pour samedi et dimanche soir en raison du temps plus froid.

Le front froid devrait quitter la région mardi matin.