Un brunch pour célébrer la diversité chez les aînés

Selon la présidente de Fierté Val-d’Or, Maryse Ouellet, il est important d’en faire plus pour les aînés issus de la communauté LGBTQ2S+.

« La communauté à Val-d'Or vieillit, et en Abitibi aussi. Je crois qu'on les a oubliés un petit peu dans le parcours. Présentement, on travaille beaucoup beaucoup pour ramener cette communauté-là, qui est plus âgée que nous présentement », estime Mme Ouellet.

Selon la secrétaire-trésorière pour Fierté Val-d’Or, Josée Gagnon, les mentalités ont beaucoup évolué ces dernières années dans la région.

« Ce qu’on remarque en fait, c’est que les gens, ce n’est pas une réticence, c’est simplement qu’ils ne sont pas habitués d’être en contact avec des gens de la diversité. Ce n’est pas du tout la même chose, c’est plutôt par manque d’occasions de côtoyer la diversité. C’est ce qui fait la distinction, parce qu’il n’y a pas cette réticence-là », souligne-t-elle.

Maryse Ouellet et Josée Gagnon de Fierté Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Selon Sylvain, un participant rencontré sur place, l’éducation a joué pour beaucoup dans cette évolution des mentalités.

« C’est l’information, les gens sont plus éduqués là-dessus qu’avant. Et la religion est moins forte qu’elle était avant. La religion avait un gros mot à dire là-dessus dans le temps. C’est moins pire maintenant. Les gens sont plus informés et c’est plus accepté à cause de ça », considère-t-il.

Afin de contribuer au bien-être des aînés de l’Abitibi-Témiscamingue, Fierté Val-d’Or a mis sur pied le projet Vieillir en couleur. Le responsable du projet, Stéphane Racicot, explique que le premier des deux grands axes du projet vise à prévenir l’isolement.

« C'est vraiment de sortir nos aînés LGBTQ2S+ de l'isolement, parce qu’eux ont été presque toute leur vie enfermés. Ils ont vécu à une époque où être homosexuel était considéré comme une maladie mentale, et pouvait te mener à la prison », rappelle M. Racicot.

Participants au brunch des ainés organisé par Fierté Val-d’Or. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le deuxième axe du projet Vieillir en couleur vise à faire de la sensibilisation auprès des résidences pour aînés, qui peuvent parfois être réfractaires à l'idée de recevoir des couples homosexuels.

« C’est d'aller rencontrer les résidences. Leur faire connaître la possibilité qu’un couple du même sexe vienne vivre en appartement. Juste des petits trucs pour aider à éviter l'homophobie et la transphobie, des petits trucs pour faire en sorte que les personnes aînées se sentent bien », conclut M. Racicot.