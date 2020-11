Des églises du diocèse de Bathurst pourraient fermer temporairement

Les frais de chauffage sont un boulet financier pour les églises en Atlantique. Au diocèse de Bathurst, on envisage de fermer des lieux de cultes pour économiser pendant les mois d'hiver.

En période de pandémie, le nombre de fidèles est restreint dans les églises. Les revenus sont donc à la baisse.

Au moins 30 à 40 % de moins de revenus parce que les activités ne sont pas là, les célébrations ne sont pas là , explique Mgr Daniel Jodoin, évêque du diocèse de Bathurst.

Réduire les dépenses pour continuer d’offrir les services

Avec la saison froide qui approche, le diocèse tente de trouver une façon de réduire ses dépenses.

Donc peut-être qu’on va penser à ouvrir seulement une église et la chauffer à plein celle-là et fermer certaines églises durant l'hiver pour éviter le chauffage , envisage Mgr Jodoin.

Plusieurs messes pourraient alors être célébrées dans la même église et les différentes communautés se partageraient les coûts et les recettes.

Mais on indique qu’aucune décision n'a été prise pour l'instant.

Selon Mgr Jodoin, les responsables sont en réflexion. On réfléchit parce que ça demande beaucoup de comités, de personnes impliquées. On regarde les coûts, les avantages et des décisions seront prises.

Il n'y aura toutefois aucune fermeture pour l'hiver sans le consentement de la communauté, dit-il.

Mgr Jodoin se veut rassurant. Si une paroisse veut absolument garder son église et la chauffer [...] ça c'est aussi possible. C'est chaque communauté qui évalue les avantages .

Compréhension dans la communauté

L'idée est très bien accueillie chez plusieurs paroissiens rencontrés au hasard.

Pour Claudette Chamberlain, puisqu’il y a moins de pratiquants qui vont à l’église, ce pourrait être une solution envisageable.

On n'est pas assez, dans la population de Bathurst, de croyants qui vont à l'église. Pas seulement à cause de la pandémie, c'était de même avant, donc pourquoi pas remplir une église et fermer les autres , se dit-elle.

Ces changements obligeront certains pratiquants à se déplacer plus loin pour assister à la messe.

Aldéo Duguay n'y voit pas d'inconvénient. Aujourd'hui tout le monde a des autos, tout le monde peut se rendre à un endroit où il veut en dedans de cinq à dix minutes.

Mireille Gervais abonde aussi en ce sens. On voyage pour aller aux parties de hockey, on peut rester dans la même église , dit-elle en riant.

L'évêque précise que la pandémie n'est pas le seul facteur qui a conduit à cette réflexion. Il ajoute cependant que la crise actuelle met en relief les problèmes existants.

Selon le reportage de François Vigneault