« Si vous sortez, ça vient avec une responsabilité », dit la Microdistillerie

La vidéo a circulé sur Instagram cette fin de semaine, des internautes dénonçant l’entreprise et l’accusant de négligence.

Sherbrooke est présentement en zone orange, ce qui signifie notamment que les activités dansantes sont interdites.

Selon le copropriétaire du bar Francis Delage, l'extrait de quelques secondes ne raconte cependant pas toute l’histoire.

On est au courant de ce qui est arrivé vendredi, on le déplorait déjà au moment de l'incident. On ne savait cependant pas que ça avait été filmé, on l’a seulement su le lendemain, que ça circulait , raconte M. Delage.

Les gens n’ont pas le contexte et ne voient pas dans quelles circonstances ça a été filmé, et [les employés] passent pour des irresponsables qui n’ont pas bien fait leur travail, alors que c’est totalement faux. Francis Delage, copropriétaire de la Microdistillerie

Il explique que quand ce genre de débordement arrive dans son établissement, son équipe ouvre les lumières et demande aux fêtards de retourner à leur table. Selon lui, ses employés auraient d’ailleurs repris le contrôle quelques secondes après que la vidéo eut été filmée.

Manque de collaboration

Même si la plupart de ses clients collaborent, il dit que certaines personnes sont plus difficiles à gérer.

Comme vous savez, des gens croient qu’il n’y a pas de pandémie, que le virus est inventé, puis que ce n’est pas dangereux. Ces gens-là font partie de la clientèle, je dirais, à proportion de 50 %. Ils sont souvent de mauvaise foi dès leur arrivée.

Il souligne aussi que les fêtards deviennent de plus en plus difficiles à contrôler au fil de la soirée. Il y a un excès d’enthousiasme qui s’installe, les gens ont un peu de boisson et veulent se dépêcher avant de quitter. [...] On est une équipe de huit personnes sur place pour 80 à 90 clients, donc évidemment des choses se passent qu’on n’a pas pu prévoir et qui doivent être gérées.

Il lance un cri du cœur à sa clientèle.

Si vous sortez, ça vient avec une responsabilité… Ce n’est pas juste au personnel de faire la police toute la soirée. Les tenanciers ont une responsabilité aussi... il faut tous travailler ensemble. Francis Delage, copropriétaire de la Microdistillerie

En septembre, neuf personnes avaient reçu des diagnostics de COVID-19 après avoir fréquenté la Microdistillerie.

D'après les informations de Marie Eve Lacas