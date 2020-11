Contradictions dans les directives de la santé publique pour le milieu musical

L’école de musique de Chicoutimi ne peut plus offrir de cours en personne, tandis que les écoles privées et les conservatoires peuvent toujours le faire.

L'école de musique de Chicoutimi avait eu l'autorisation de la santé publique pour continuer d'offrir ses cours en présentiel, même en zone rouge. Or, il y a quelques jours, le ministère de la Culture et des communications en a décidé autrement.

On s'est dit on ferme nos cours de groupe et on accueille seulement les gens en individuel en rentrant en zone rouge. Il n'y avait pas de problèmes jusque là. Mais jeudi passé le ministère de la Culture nous a envoyé un courriel nous disant qu'on doit fermer parce qu'on était une activité dirigée par un professeur , explique le directeur de l’école Pierre Tremblay.

Pierre Tremblay accuse la santé publique d'être incohérente dans ses directives.

Un décret gouvernemental suspend les activités de loisirs en zone rouge, sauf pour les programmes d'arts-études ou pour les activités pratiquées seules.

Les conservatoires peuvent donc, selon ce décret, continuer d'enseigner en présentiel car ils offrent de la formation collégiale et universitaire.

J'ai des professeurs qui enseignent à l'école de musique. Ils me disaient : oui mais pourquoi j'ai pas le droit à l'école de musique et j'ai le droit au conservatoire. C'est vraiment parce qu'on est un établissement dont notre but est de former des musiciens professionnels , précise la directrice du conservatoire de musique de Saguenay, Louise Bouchard.

Pierre Tremblay remet en question la différence entre les deux milieux : si le conservatoire est capable d'appliquer les mesures comme nous et que c'est accepté par le ministère, on ne comprend pas pourquoi nous ça ne serait pas sécuritaire.

Nous avons joint le ministère de la Santé ainsi que le ministère de la Culture, mais nos appels n’ont jamais été retournés.

Baisse du nombre d’élèves

Les écoles de musique privées n'ont pas eu de directives de la santé publique quant à la poursuite de leurs activités. Certaines donnent toujours des cours à domicile mais elles remarquent que le nombre d’élèves a chuté.

Barry Dawe enseigne la guitare depuis 42 ans et offre ses cours en ligne pour la première fois cette année. Il estime avoir perdu 90 % de sa clientèle.

Selon un reportage de Rosalie Dumais-Beaulieu.