La hausse de surdoses inquiète en Outaouais, à Ottawa et dans l'est ontarien

C’est vraiment inquiétant, il y en a vraiment plus que d’habitude. Dans nos usagers proches, qu’on voyait régulièrement, il y en a qui sont décédés , se désole la directrice adjointe à Bureau régional d'action sida (BRAS) Outaouais, Annie Castonguay, en entrevue à Radio-Canada.

Bien qu'il n'y ait pas de statistiques précises sur le nombre de surdoses du fait qu'elles peuvent survenir dans un cadre privé, Mme Castonguay a constaté que la hausse était très marquée depuis le début de la pandémie de COVID-19.

La pandémie a un gros impact au niveau de la santé mentale des gens pour monsieur et madame tout le monde, pour les adolescents, pour les gens qui habitent dans la rue, pour les consommateurs qui étaient en rétablissement , explique-t-elle.

Les consommateurs de drogue craignent aussi la propagation de COVID-19 ce qui les pousse à consommer davantage seuls. On répète aux gens qu’il faut consommer toujours en compagnie de quelqu’un qui ne consomme pas la même chose que nous , conseille-t-elle.

Annie Castonguay, directrice adjointe du Bureau régional d'action sida (BRAS) Outaouais. (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

L'administration de Naloxone par exemple en cas de sudose de fentanyl ne peut se faire que par un tiers.

La fermeture des frontières liée à la pandémie fait en sorte que les drogues sur le marché ont beaucoup changé , assure Mme Castonguay.

Les consommateurs se retrouvent aussi avec des drogues qu'ils ne connaissent pas ou peu. De ce fait, elles ont des effets auxquels ils ne sont pas habitués.

Ce qu’on remarque c’est dans les pilules de speed et d’amphétamines, oui il y a de l’amphétamine, mais on retrouve des antivomitifs, du Seroquel, du Xanax, c’est vraiment varié et c’est différent d’une pilule à l'autre , explique la directrice adjointe.

C’est un petit peu jouer à la roulette russe. Il y a des pilules contrefaites et qui sont plus friables que des pilules que l’on va retrouver en vente en pharmacie. Annie Castonguay, directrice adjointe du BRAS Outaouais

Samedi, le Service de police de la Ville d'Ottawa a annoncé qu'il avait ouvert une enquête sur quatre possibles surdoses mortelles survenues en 24 heures au centre-ville.

La chef d'équipe du centre d'injection supervisée au Centre communautaire Côte-de-sable d'Ottawa, Tali Magboo Cahill soutient que la situation est inhabituelle . On a dû faire faire à une augmentation considérable des surdoses depuis le début de la pandémie , ajoute-t-elle.

Les gens ne savent pas ce qu'ils achètent. Tali Magboo Cahill, chef d'équipe du centre d'injection supervisée au Centre communautaire Côte-de-sable

Mme Magboo Cahill ajoute que la Colombie-Britannique a déjà rapporté plus de décès liés aux surdoses qu'à la COVID-19 cette année. Pour réduire ce bilan tragique, elle croit que l'avenue de la décriminalisation des drogues doit être explorée. N’importe quoi pour réduire la stigmatisation aidera les gens à s’en sortir, à aller chercher de l’aide , affirme-t-elle.

Tali Magboo Cahill est chef d'équipe au centre d'injection supervisée du Centre communautaire Côte-de-sable d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Le médecin hygiéniste et directeur général du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) Dr Paul Roumeliotis a aussi tiré la sonnette d'alarme. Dans un communiqué conjoint avec le Service de police de Cornwall (SPC), il interpelle les résidents de Cornwall les alertant de l'augmentation des morts liés aux surdoses.

La plupart des surdoses semblent liées à une drogue appelée "héroïne mauve", "fentanyl mauve", "purple" , ou "purp". Des échantillons de drogue qu’a obtenus le SPC indiquent que les drogues contiennent un mélange de fentanyl et de fortes doses d’une benzodiazépine , peut-on lire dans le communiqué diffusé jeudi.

C’est une tendance inquiétante parce que la Naloxone ne peut contrer qu’une surdose causée par les opioïdes tel le fentanyl , a déclaré Dr Paul Roumeliotis. La Naloxone n’est pas efficace pour quelqu’un qui fait une surdose de benzodiazépine. C’est pourquoi j’incite fortement quiconque à appeler immédiatement le 911 s’ils soupçonnent une surdose, même avant d’avoir administré la Naloxone.

Le Dr Roumeliotis a aussi noté une hausse des visites aux urgences, 4 habituellement contre 11 en septembre. On déplorait 7 morts l'année passée et on en a déjà plus cette année , a-t-il ajouté.

Les conseils de sécurité du BSEO Bureau de santé de l'est de l'Ontario lors de l’usage de drogues : Éviter entièrement les drogues illicites ou les médicaments contrefaits

Ne jamais utiliser seul

N’utiliser seulement que lorsque de l’aide est disponible

Ne pas mélanger les drogues

Prendre une dose d’essai de la drogue et attendre ses effets avant d’en reprendre

Se procurer une trousse de naloxone gratuite qui peut annuler les effets d’une surdose d’opioïdes

Pour s'attaquer au problème des surdoses, Mme Castonguay croit qu'il faut aussi trouver des solutions aux problèmes de santé mentale, d'itinérance et de précarité.

Avec les informations de Jean-François Poudrier